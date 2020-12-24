Çocuğu sokak ortasında yerden yere vurarak darp eden Mahmut A. için tahliye kararı

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Haleplibahçe Mahallesi’nde bir çocuğu sokak ortasında havaya kaldırıp yere vurarak dövme görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından çocuğa karşı darp gerekçesiyle tutuklanan esnaf Mahmut A.’nın yargılanmasına başlandı.

Hakkında, çocuğa karşı canavarca hisle yaralama suçlamasıyla iddianame hazırlanan Mahmut A. Şanlıurfa 6 Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Kimlik tespitiyle başlayan duruşmada savunma için söz alan sanık Mahmut A., çocuğun sürekli dükkanına gelip kendisini rahatsız ettiğini söyledi.

İki hafta boyunca okul çıkışı gelen çocuğun dükkanının camına vurup kaçtığını ileri süren Mahmut A., “Olay günü önce dükkana gelip su istedi. Suya tükürüp yere döktü. Ardından ise dükkanımın önündeki dubaya vurarak kaçtı. Çocuğa iki tokat attım. Kolum sakat olduğu için çocuk yere düştü. Suçsuzum. Tahliyemi istiyorum” dedi.

Şanlıurfa Barosu Çocuk Hakları Merkezi adına duruşmaya katılan Av. Hacer Perihan Demirel’de sanığın kendisini kurtarmak için soyut beyanlarda bulunduğunu belirterek, “Haksız tahrik indiriminin uygulanmasını gerektiren somut bir delil yok” dedi.

Kısa bir aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti Şanlıurfa Barosu Çocuk Hakları Merkezinin katılma talebini kabul ederek, sanık hakkındaki tutukluluk süresi ve işlendiği iddia olunan suça ilişkin delillerin toplanmış olmasından dolayı sanık Mahmut A.’nın tahliye edilmesine karar verdi.

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