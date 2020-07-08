Yine bir çocuk yine sigara içiren bir 'büyük!'

"MEHMET KIZILÇINAR TUTUKLANSIN" isimli Twitter hesabından paylaşılan ve kısa sürede gündem olan görüntülerle ilgili bir başka paylaşım ise dikkat çekti.

Görüntüleri paylaşan Instagram hesabına ulaşan bir sosyal medya kullanıcısı ise, söz konusu kişi ile yaptığı yazışmanın ekran görüntüsünü paylaştı. Yazışmalardan anlaşıldığı kadarıyla Mehmet Kızılçınar'ın, çocuğun dayısı olduğu ve yaptığı şeyin yeğeni ile eğlenmek olduğunu söylediği görülüyor.