Yine bir çocuk yine sigara içiren bir 'büyük!'

08 Temmuz 2020 16:37
Çocuğa sigara içirilirken çekilen ve Instagram hesabından paylaşılan görüntüler sosyal medyanın gündemine girdi. 2 yaşlarında olduğu tahmin edilen çocuğa sigara içirilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerin paylaşılmasının ardından sosyal medya kullanıcıları, çocuğa sigara içiren kişi için emniyetin işlem başlatması gerektiğine ilişkin paylaşımlar yaptı.
Videoda görüntüleri çeken şahısların gülüşme sesleri duyulurken ‘geleceğin keşi’ şeklinde ifadeler de kullanılıyor.
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