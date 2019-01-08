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Çocuğa cep telefonu ne zaman alınmalı?

08 Ocak 2019 16:44

Psikolog Efsun Tatar, çocuklara 14 yaşından önce telefon alınmaması uyarısında bulunarak, "14 yaşından önce telefon alınmasını uygun bulmuyoruz. Ancak örneğin çocuk 13 yaşındadır ve okula gelip giderken toplu taşıma aracı kullanıyordur ve böyle bir durumda çocuğa telefon almak zorunda kalınabilir. Ama burada da bazı şeylere dikkat etmeli ve çocuğa gidip de akıllı telefon almamak gerekiyor. Sadece arama amaçlı kullanabileceği telefon alınması lazım" dedi. Uzman Klinik Psikolog Efsun Tatar, teknolojinin vazgeçemeyeceğimiz şekilde hayatın içinde olduğunu söyleyerek, "Komple teknolojiye karşı çıkmak gibi bir şansımız yok. Çünkü teknolojinin gerçekten çok işlevsel olduğu alanlar var. Teknoloji sayesinde bir çok bilgi ediniyoruz, eğleniyoruz, vakit geçiriyoruz. O yüzden hayatımızda çok önemli bir yeri var; ama bu son zamanlarda birazcık ihtiyaçlarımızı karşılamanın dışına çıkmaya başladı. Sadece bir şeyler öğrenmek için değil sürekli bu teknoloji ile içli dışlı olur hale geldik. İnsanlar artık başka bir şeyler yapmaktansa örneğin arkadaşları ile zaman geçirmek yerine teknoloji ile zaman geçirmeyi tercih ediyorlar. Bu durum teknolojiyi kullanmaktan ziyade ekran bağımlılığı dediğimiz telefon, tablet, bilgisayar ekranına sürekli bakma durumuna kaymaya başladı. Bu bağımlılık ya da teknolojinin hayatın bu kadar içinde olması her yaştan kişiyi etkilemeye başladı. Bugün bir otobüse bindiğiniz de 70 yaşındaki yaşlı bir kişiyi de elinde telefonla görebiliyorsunuz. Ya da 2 yaşındaki çocuğun elinde de tablet olabiliyor" dedi.

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