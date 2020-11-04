T24 LogoT24 Logo
Haberler

CNN Türk'te 'Trump' yorumu: Hayret kendi medyasını nasıl kurmamış Berlusconi gibi...

Can Baydarol'dan yanıt: 'Başkanlık Sistemi' diyoruz ama orada çok ciddi bir denetim ve dengeleme sistemi var

04 Kasım 2020 13:03

ABD'de 'tarihi seçim' olarak nitelendirilen Donald Trump ve Joe Biden arasında Beyaz Saray’ı kazanmak için verilen yarışta son oylar kullanıldı. CNN Türk'te sabah saatlerinde Uğur Önver'in sunduğu yayında seçim konuşulurken konuk AB Uzmanı Can Baydarol, "Sabaha kadar CNN Internacional izledim. Maşallah bu kadar Trump aleyhtarı bir yayının olması hakikaten enteresan. Karşısında da Fox News var. Yine de medyanın yüzde 90'ı şu anda muhalif cephede" dedi. Bunun üzerine Uğur Önver de eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'yi kast ederek "Hayret kendi medyasını nasıl kurmamış Trump? Berlusconi gibi" diye sordu. 

Soruya yanıt veren Baydarol şunları söyledi; 

"Sistemi çok net. Yani bir Başkanlık Sistemi diyoruz ama orada tabii çok ciddi bir denetim ve dengeleme sistemi var. O yüzden bazı özgürlük alanlarına dokunulamıyor. Bunun da altını çizelim."

ETİKETLER

cnn türkberlusconimedyaabdseçimtrumpbidenseçim

Diğer Videolar

Kiliseyi ziyaret eden Paşinyan, papazdan böyle tepki gördü

Mutasyona dair her şey; virüs zayıflayabilir de güçlenebilir de

Furkan Vakfı Başkanı Kuytul: Polis DAEŞ’den tehdit var dedi; bana suikast olursa yapan derin devlettir

İsyan eden vatandaşın videosu kısa sürede viral oldu: "Lanet olsun böyle düzene"

KESK Haber-Sen: Tarihi İstanbul Radyosu deprem güçlendirme gerekçesiyle boşaltılıyor; sorularımıza cevap alamadık, endişeliyiz

25 yıldır arzuhalcilik yapan vatandaştan Babacan'a: Vatandaşından bu kadar kopuk bir iktidar asla görmedim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

AKP’den istifa ederek DEVA’ya geçen Yeneroğlu’ndan, tartışma yaratacak ‘İrfan Fidan’...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

AKP’den istifa ederek DEVA’ya geçen Yeneroğlu’ndan, tartışma yaratacak ‘İrfan Fidan’...

Atilla Dorsay, son 5 yılın en iyi filmlerini sıraladı: "Filmlerin...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan'dan Prof. Ebubekir Sofuoğlu'na: Nişantaşı dendiğinde 'üstleri çıplak...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak Başbakanı için verdiği canlı müzikli akşam yemeğinin...

Dünya Sağlık Örgütü'nden Britanya'da tespit edilen mutasyona uğramış Koronavirüs hakkında...

Fatih Altaylı: Pek çok kişiye 'el altından' aşı yapıldığını biliyor,...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

AKP’den istifa ederek DEVA’ya geçen Yeneroğlu’ndan, tartışma yaratacak ‘İrfan Fidan’...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

AKP’den istifa ederek DEVA’ya geçen Yeneroğlu’ndan, tartışma yaratacak ‘İrfan Fidan’...

Atilla Dorsay, son 5 yılın en iyi filmlerini sıraladı: "Filmlerin...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24