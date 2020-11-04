CNN Türk'te 'Trump' yorumu: Hayret kendi medyasını nasıl kurmamış Berlusconi gibi...

ABD'de 'tarihi seçim' olarak nitelendirilen Donald Trump ve Joe Biden arasında Beyaz Saray’ı kazanmak için verilen yarışta son oylar kullanıldı. CNN Türk'te sabah saatlerinde Uğur Önver'in sunduğu yayında seçim konuşulurken konuk AB Uzmanı Can Baydarol, "Sabaha kadar CNN Internacional izledim. Maşallah bu kadar Trump aleyhtarı bir yayının olması hakikaten enteresan. Karşısında da Fox News var. Yine de medyanın yüzde 90'ı şu anda muhalif cephede" dedi. Bunun üzerine Uğur Önver de eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'yi kast ederek "Hayret kendi medyasını nasıl kurmamış Trump? Berlusconi gibi" diye sordu.

Soruya yanıt veren Baydarol şunları söyledi;

"Sistemi çok net. Yani bir Başkanlık Sistemi diyoruz ama orada tabii çok ciddi bir denetim ve dengeleme sistemi var. O yüzden bazı özgürlük alanlarına dokunulamıyor. Bunun da altını çizelim."