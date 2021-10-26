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Çırağını 'işten ayrılmak istedi' diye hortumla döven usta, gözaltına alındı

Hortumla dövdüğü iddia edilen usta, polis tarafından gözaltına alındı

26 Ekim 2021 19:25

Şanlıurfa’da işten çıkmak isteyen çırağı hortumla dövdüğü iddia edilen usta, polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa - Mardin karayolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunun yanında bulunan lastikçide yaşandı. İddiaya göre M.D. isimli usta, işten çıkmak isteyen çocuk yaştaki çırağı hortumla dövdü.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen polis ekipleri, M.D. isimli şahsı gözaltına aldı.

Görüntülerde elinde hortum bulunan M.D.’nin ismi açıklanmayan çocuk yaştaki çırağı dövdüğü, çırağın ise "Usta vurma, ben çalışmıyorum" dediği duyuluyor.

TIKLAYIN - "İşten ayrılmak istedi" diye ustası tarafından hortumla dövüldü

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