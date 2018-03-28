Çinli şirketten çalışanına 'çok yakışıklısın' cezası

Çin'de bir havaalanı çalışanı kendisinden habersiz çekilen videosunda çok yakışıklı göründüğü için fenomen olmasının ardından maaş kesintisiyle cezalandırıldı. Çin'in Tayvan Boğazı'ndaki turistik kenti Xiamen'de 25 yaşında bir havaalanı çalışanının 'çok yakışıklı' diye cezalandırılması, tepki çekti. Gaoqi Uluslararası Havaalanı'nın pistinde görüntülendiğinden habersiz yürüyen teknisyenin videosu, kendisini beğenip çeken kadın yolcu tarafından internette paylaşıldı. Ve Çin'in sosyal medya sitelerinde fenomen haline geldi.