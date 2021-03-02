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Çiğ köfte ‘acılı’ diye işyeri çalışanının darp edildiği yere ikinci saldırı

02 Mart 2021 08:22

Afyonkarahisar’da, sipariş ettiği çiğ köfte ‘acılı’ olduğu için işyeri çalışanının darp edildiği çiğ köfteciye ikinci bir saldırı yapıldı. 

Önceki darp olayında ikinci kez gözaltına alınan G.Ş.'in yakını olduğunu iddia edilen bir kişi de çiğ köftecinin dükkanına saldırdı.

İstiklal Mahallesi’nde, gece saatlerinde çiğ köfteci dükkanının önüne otomobille arkadaşlarıyla gelen ve G.Ş.’nin yakını olduğu öğrenilen bir saldırgan da iş yerinin güvenlik kamerasına ardından kapıya içki şişesi fırlattı.

İşyeri çalışanına küfürler eden saldırgan, dükkanın camı kırılmayınca bu sefer de cama sehpa attı. İşyerinin camını kıran şüpheli, daha sonra işyeri önündeki motosikleti tekmeleyerek zarar verdi.

Çiğköftecideki çalışan ise saldırgana “Abi ben ne yaptım, benim suçum ne” diye karşılık verdi. Personeli dışarı çağıran saldırganı, daha sonra arkadaşları dükkanın önünden zorla uzaklaştırdı.

Olayın ardından iş yeri çalışanı 155’i arayarak yardım istedi.

Olayla ilgili güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri saldırganların daha önce çiğ köfte ‘acılı’ diye iş yeri çalışanını döven Gurur Ş.’nin kardeşleri Hüseyin Ş. eniştesi Basri B. ve eniştesinin kardeşi Doğukan B.olduğunu tespit etti.

Çiğ köfteci dükkanına saldıran Hüseyin Ş. ve beraberindekileri yakalayan polis şüphelileri göz altına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

TIKLAYIN - Çiğ köfteci çalışanını darp eden zanlı yeniden gözaltına alındı

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