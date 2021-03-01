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Çiğ köfteci çalışanını darp eden zanlı yeniden gözaltına alındı

Şenel'in genç çalışana saldırdığı anların sosyal medyada paylaşılan görüntüleri, büyük tepki çekmişti

01 Mart 2021 17:06

Afyonkarahisar'da, sipariş ettiği çiğköftenin acılı olduğu gerekçesiyle iş yeri çalışanı Y.K.'yı darp eden Gurur Şenel yeniden gözaltına alındı.

Şenel'in genç çalışana saldırdığı anların sosyal medyada paylaşılan görüntüleri, büyük tepki çekmişti.

Saldırgan ise, tepkiler üzerine sosyal medyadan, "İstediğimi döverim, istediğime söverim size ne. Sizin yüzünüzden işimden oldum" şeklinde paylaşımlar yapmıştı.

Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Sosyal medyada büyük tepki toplayan, çiğ köfte dükkanında çalışan gence saldıran ve bu saldırgan tavrıyla hepimizin içini acıtan şahıs, Cumhuriyet Savcılığının kararıyla emniyet ekipleri tarafından gözaltına alınmış, şahısla ilgili gerekli adli işlemler devam etmektedir" ifadesi kullanıldı.

Başsavcılıktan açıklama

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada ise "Bazı basın yayın kuruluşlarında 23 Şubat 2021 tarihinde bir çiğ köftecide satış yapan çocuğun darbedilmesi olayına yönelik yayınlanan haber ve paylaşımlarla ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bir basın açıklamasının yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. G.Ş'nin Y.K'yi darbetmesi sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma ve elde edilen kamera görüntüleri kapsamında 28 Şubat 2021 tarihinde şüphelinin gözaltına alınması talimatı verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

TIKLAYINIZ - Çiğ köfteciyi döven kişi: İstediğimi döverim, istediğime söverim size ne

TIKLAYINIZ - Çiğ köftenin acılı olduğu gerekçesiyle çalışanı darp etti!

 

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