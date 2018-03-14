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Çiftlik Bank yöneticisi gözaltına alındı

14 Mart 2018 17:29

Çiftlik Bank Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Çolak, İstanbul'da gözaltına alındı. Taraklı ilçesindeki Çiftlik Bank Mavi Yumurta Damızlık Tesisi'nin sahibinin eşi S.A da Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim oldu. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, usulsüz faaliyet yürütüldüğü iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, Çiftlik Bank yöneticileri hakkında çıkarılan yakalama kararı üzerine çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından Çiftlik Bank Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Çolak (35), Üsküdar'daki evinde gözaltına alındı. Çolak'ın evinde arama yapan ekipler, bazı evraklara el koydu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Çolak, sağlık kontrolünün ardından Geyve Adliyesi'ne sevk edildi. Çolak'ın emniyetteki ifadesinde, şirkete güvenlik görevlisi olarak başladığını, daha sonra şirket yöneticisi olduğunu, kendisinin durumdan haberi olur olmaz istifa ettiğini söylediği öğrenildi.

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