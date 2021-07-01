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"Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın neden teslim oldu?" sorusunu yanıtlayan İsmail Saymaz: 1-2 yıl yatmaz

"İhtimal o ki parası bitti, benim kanaatim o"

01 Temmuz 2021 16:35

Gazeteci İsmail Saymaz, kamuoyunda 'Tosuncuk' lakabıyla bilinen Çiftlik Bank'ın kurucusu firari Mehmet Aydın'ın teslim olma sebebine ilişkin "Mağdur ve masum olduğunu düşündüğü için 'Beni Türk hakimlerine emanet ediniz' diyerek koşarak geldiğini düşünmüyorum. İhtimal o ki parası bitti. Benim kanaatim o" dedi. Saymaz, "Geldiğinde yatacağı süre bence 1-2 yıl yatmaz. Zaten bizde hırsızın, dolandırıcının uzun süre yattığı nerede görülmüş" ifadelerini kullandı. 

"Acaba iki kardeş arasında anlaşmazlık mı var?"

Halk TV'de Can Coşkun'un sunduğu 'Haber Masası'nda konuşan Saymaz, "Kafamı kurcalayan başka bir ihtimal daha var. Aranan sadece kendisi değil, kardeşi Fatih Aydın da aranıyor. O da onunla beraber Brezilya'daydı. Onu orada bıraktı. Acaba iki kardeş arasında anlaşmazlık mı var?" sorusunu gündeme getirdi.

"1-2 yıl yatmaz"

Saymaz, şunları kaydetti:

"Acaba Mehmet Aydın şöyle bir plan mı yaptı... İşlediği suçlar 2018'in mart ayından geriye doğru sıralanıyor. Sonrasında herhangi bir suç işlemiş değil. O tarihte şirketlerine el koyulmuş ve kayyum atanmıştı. Bu bizi nereye götürür? 2019 yılındaki af yasasına götürür.2019 yılında Mehmet Aydın'ın yargılandığı suçlarda infaz indirimi geldi. Bu önemli. Geldiğinde yatacağı süre bence 1-2 yıl yatmaz. Zaten bizde hırsızın, dolandırıcının uzun süre yattığı nerede görülmüş."

TIKLAYIN - Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın, Sao Paulo'da Türk Konsolosluğu'na giderek teslim oldu

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