Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın, Sao Paulo'da Türk Konsolosluğu'na giderek teslim oldu

Avukatları aracılığıyla dün paylaştığı videoda “Kendi hür irademle en kısa sürede Türk yargısına teslim olacağım” diyen Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın’ın Sao Paulo'da teslim olduğu belirtildi.

Kurucusu olduğu Çiftlik Bank üzerinden binlerce kişiyi dolandırdıktan sonra yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, dün yayımladığı videoda,“Bu projeye başlarken hedefim oyun platformumuzu kullanan kişilerin hem oyun oynamaları, hem de şirketimizin reklam bütçesi için ayırdığı paradan faydalanmaları, ek bir gelir elde etmelerini sağlamaktı. Hiçbir zaman kimseyi zarara uğratmak veya dolandırmak şeklinde düşüncem ve girişimim olmadı” ifadelerini kullanmıştı. Aydın, videonun sonunda da, “Suçsuzluğumu ve mağduriyetimi kanıtlamak için kendi hür irademle Türk yargısına teslim olacağım. Bu noktada Türk yargısına vereceği kararda ve gerçeği bulacağımıza hiç şüphem yoktur" demişti.

Mehmet Aydın'ın avukatından açıklama geldi

Bugün Brezilya'da Türk Konsolosluğu'na giderek teslim olan Mehmet Aydın'ın avukatı Şehmus Uluç, "Müvekkilim Mehmet Aydın kendi hür iradesiyle teslim olmuştur. Gerekli basın açıklamasını kendisi yapacaktır. Avukatlık sürecini de biz takip edeceğiz" dedi.

İadesi için işlemlere başlanan Aydın'ın önümüzdeki günlerde Türkiye'ye getirilmesi bekleniyor.

Mehmet Aydın’ın dün yayımladığı video şöyle: