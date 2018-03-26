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CHP'lilerden İstiklal Marşı'nın ilahi gibi okunmasına tepki

26 Mart 2018 15:39

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin mehter takımının İstiklal Marşı'nı ilahi gibi seslendirmesi, CHP'liler tarafından protesto edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce Şehit Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda geçen hafta düzenlenen Okullararası Masa Tenisi Şampiyonası'nda, mehter takımı, İstiklal Marşı'nı ilahi gibi seslendirirken, saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı'nın ilahi gibi okunması, tepkilere yol açarken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından sorumlular hakkında idari soruşturma başlatıldı. CHP İzmit İlçe Başkanlığı binasının önünde bugün toplanan partililer, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne yürüdü. Belediyenin güvenlik görevlileri, partililerin içeri girmesine izin vermedi. Polis, güvenlik önlemi alırken, partililer de belediyenin yanındaki Sabancı Kültür Merkezi'nin önünde bulunan Atatürk Anıtı'nda toplanıp, İstiklal Marşı'nı okudu.

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