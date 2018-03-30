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CHP'li vekilin canlı yayını; Kılıçdaroğlu'nu kılıktan kılığa soktu

30 Mart 2018 16:57

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, partisinin grup toplantısını Facebook üzerinden canlı yayınlarken 'Face effects' eklentisinin açık olduğunu fark etmeyince CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu şekilden şekile soktu. Sputnik'in haberine göre, CHP'nin salı günkü grup toplantısında ilginç bir olay yaşandı. CHP'li Bayır, partisinin genel başkanı Kılıçdaroğlu kürsüde konuşurken Facebook üzerinden canlı yayın yaptı. Ancak Bayır, 'Face effects' eklentisinin açık olduğunu fark etmedi. Bayır'ın yayınını izleyenler, Kılıçdaroğlu'nu Yüzüklerin Efendisi serisinin 'sakallı ve şapkalı büyücüsü' Gandalf kılığında görünce önce ne olduğunu anlayamasa da, kısa süre sonra durumu fark edip vekili uyarmayı denediler. Ancak yorumları görmeyen Bayır, yayını bir süre daha devam ettirdi. Yayın tam olarak 18 dakika boyunca bu şekilde devam etti. Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra kadraja giren diğer parti üyeleri de bu uygulamadan nasibini aldı.

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