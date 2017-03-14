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CHP'li Pekşen: Hollanda krizi Çavuşoğlu tarafından hazırlanan, inanılmaz bir devekuşu senaryosu!

14 Mart 2017 22:13

CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, partisinin Zonguldak İl Başkanlığı'nda yaptığı açıklamalarda, Türkiye ile Hollanda arasındaki krizin, 'Hayır' oylarının artması üzerine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından hazırlanan bir senaryo olduğunu öne sürerek, "İnanılmaz iyi bir senaryo hazırlanmış ama biz buna 'devekuşu senaryosu' diyoruz. Bu Dışişleri Bakanı, 15 gündür dönen bu senaryonun baş kurgulayıcısıdır, baş mimarıdır. Burada görev Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’ndadır. Çavuşoğlu hakkında soruşturma açılmalı! Yapabilir mi? Asla zerre kadar umudum yok" diye konuştu.

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