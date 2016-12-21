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CHP'li Özel'den referandum çıkışı: Orada oyları saymazlar, tartarlar; iki taraf da yüreğini koyar teraziye!

21 Aralık 2016 22:26

Anayasa Komisyonu’nda dün 10.5 saat süren değişiklik teklifinin ilk gün görüşmelerinde CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in cumhuriyetin kurucu iradesinin Saray’dan TBMM’ye verdiği yetkileri dikkat çektikten sonra, "Bugün Meclis'ten alıp Saray'a ve bir kişiye taşımayla ilgili bir şey getiriyorsanız, kusura bakmayın, orada oyları saymazlar, orada oyları tartarlar arkadaşlar, orada oyları tartarlar" sözleri AKP’lileri kızdırdı. CHP'li Özel bu sözlerin ne anlama geldiğinin sorulması üzerine, "Bugün burada konuştuğumuz mesele bir rejim değişikliğiyse orada oyları saymazlar, oyları tartarlar. Çift kefeli bir teraziden bahsederler size. İki taraf kefeye yüreğini koyar. Son gece yapılacak sayım teferruattan ibaret kalır" dedi.

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Özgür Özel

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