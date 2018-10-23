CHP'li Mehmet Bekaroğlu: Deizm, ateizm, agnostisizm bütün bunların en temel sebebi bu Diyanet İşleri Başkanı'dır

Halk TV'de Çağlar Cilara'nın konuğu olan CHP İstanbul milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için kullandığı, "Sen ne anlarsın Ezandan, Kur'andan" sözlerine tepki gösterdi. Bekaroğlu, "Sen ezandan dinden ne anlarsın sen kimsin, senin dinle ne ilgin var diyor. Hiç Kılıçdaroğlu'nun ben müslüman değilim dediğini duydunuz mu? Değilsin diyor, ne ilgin var diyor. Bu büyük bir rezalet, bu yetmiyor orada din adamları alkışlıyorlar, Diyanet İşleri Başkanı da alkışlıyor. Bu rezaletin rezaleti. Bu ne insanlığa sığar ne demokrasiye, ne laikliğe ne de hukuka. Hadi bu rezalet, Diyanet İşleri Başkanı bunu alkışlıyor. Bu soytarılık. Kalkıp ey Cumhurbaşkanı, ayet var, kendisine müslümanım diyen bir adama müslüman değilsin demek büyük bir günah demiyor alkışlıyor ve hala o koltukta oturuyor" dedi. Bekaroğlu, toplumda deizm ve ateizmin artmasını da Diyanet ve AKP hükümetinin dini söylemlerine bağladı. "Deizm, ateizm, agnostisizm bütün bunların en temel sebebi bu Diyanet İşleri Başkanı'dır. Bu memlekette deizm artıyorsa bunların en temel sebebi bunların dinin sahibi olmalarıdır. Erdoğan, Ali Erbaş ve bu tip insanların dini bu kadar çok kullanıyor olmasıdır. 1400 senelik tarihinde İslam çok kullanılmıştır siyasal olarak da en fazla Muaviye ve Yezid zamanında kullanılmıştır bir de bu Tayyip Erdoğan ve Ak Parti döneminde kullanılmıştır."