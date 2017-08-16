​CHP'li ​Akaydın: Antalya'da FETÖ'den en çok ben mağdur oldum

"Söylediklerimde haklı olduğumu düşünüyorum" CHP Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın hakkındaki “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak”, “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik”, “Terör Örgütü Propagandası Yapmak” gerekçesiyle başlatılan soruşturmaya tepki gösterdi. Sözlerine dönük iktidar kanadından gelen açıklamaların ardından böyle bir soruşturma başlatılmasına şaşırmadığını söyleyen Akaydın, “Ben sivri dilli bir adamım. Bir kusurum varsa o da bu. Söylediklerimde haklı olduğumu düşünüyorum. Haklı olmadığım düşünülse dahi ben bir milletvekiliyim ve bir milletvekili iktidara soru yöneltebilmeli, eleştirebilmelidir” dedi. Açılan soruşturma kapsamında “FETÖ ile ilişkilendirilmesini “En komiği bu” sözleriyle karşılayan Akaydın, “Bununla suçlanmak o kadar komik ki. Antalya’da son 10 yıla bir baksalar herhalde FETÖ’den en çok mağdur olan kişinin ben olduğum görülür” dedi. Yerine atanan rektör FETÖ'den tutuklu 2008 yılında üniversitede yapılan eğilim yoklamasında ilk sırada bulunmasına rağmen yerine dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından ikinci sıradan atanan İsrafil Kurtcephe’nin bugün FETÖ’den tutuklu olduğunu hatırlatan Akaydın, belediye başkanlığı döneminde de uğradığı soruşturmalara dikkat çekti. Rektörlüğü döneminde gurur duyduğu bir projeyle ilgili YÖK Denetleme Kurulu tarafından da soruşturmaya maruz kaldığını anlatan Akaydın, o soruşturmayı yürütenlerin de FETÖ’den açığa alındığını belirterek, FETÖ’nün sanığı değil mağduru olabileceğini söyledi. Soruşturma açan savcı FETÖ'den tutuklu Belediye başkanlığı döneminde Ergenekon Davası savcılığı da yapmış Osman Şanal’ın hakkında bir dizi soruşturma başlattığını, 2 yıl belediyeyi didik didik ettikten sonra uyduruk bir dava açtığını söyleyen Akaydın, Şanal’ın da bugün FETÖ’den cezaevinde olduğunu hatırlattı. Akaydın hakkında soruşturma başlatıldı ama yargı sürecinin işleyebilmesi için dokunulmazlığının kaldırılması gerekli. Sürecin işleyişini değerlendiren Akaydın, Meclis’e gelecek fezlekenin ardından iktidar milletvekillerince dokunulmazlığının kaldırılması söz konusu olursa bunun da sürpriz olmayacağını söyledi. Türkiye’nin insan hakları, demokrasi ve adalet adına zor zamanlar yaşadığını söyleyen Akaydın, “Ne yazık ki Hitler faşizminde ne yaşandıysa bugün biz de bunları yaşar hale geldik”