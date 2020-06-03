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CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım: Türk adaletine olan güvenim tamdır

03 Haziran 2020 08:06

Adana’da Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleriyle yaşadığı tartışma sonrasında gözaltına alınıp serbest bırakılan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hedef göstermesinin ardından tutuklanan CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım tahliyesinin ardından tutuklanmasına neden olan olaya ilişkin açıklamada bulundu. Yıldırım, polisi kendisinin aramış olmasına rağmen ailesiyle beraber geceyi karakolda geçirdiklerine dikkat çekti.

Yıldırım tutuklu kaldığı sürece kendisine destek verenlere, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Gençlik Örgütleri Genel Başkanı Emre Yılmaz’a teşekkür ederek, hakkındaki hukuki süreci şöyle değerlendirdi: 

“Hukuki süreç devam etmektedir. Ailem hakkında takipsizlik kararı verilmesine rağmen şahsım adına ceza yargılaması devam edecek. Türk adaletine olan güvenim tamdır. Tüm suçlamaların düşeceğine ve beraat edeceğime inanıyorum. Biz gençlik örgütleri olarak halkımıza yardımları ulaştırmaya devam edeceğiz. Ayrıca ailemi bir an bile yalnız bırakmayan CHP aileme teşekkürü borç bilirim.”

Ne olmuştu?

14 Mayıs perşembe günü Yıldırım, annesi, babası ve kardeşi ile iftar sonrası yürüyüş yaparken Yüreğir Kaymakamlığı önünden geçtiği esnada, kaymakamlık önünde sivil şahısların bir kamyondan patates, soğan indirerek Yüreğir Belediyesinin zabıta ve park bahçeler araçlarına yüklediğini görmesi üzerine; nedenini anlamak için yaklaşarak şahıslara “Kolay gelsin. Hayırdır nereye dağıtıyorsunuz” diye sorduğunu belirtti.

Çıkan tartışma üzerine silahını çekerek CHP Yüreğir Gençlik Kolu Başkanı Eren Yıldırım ile ailesine doğrultan kişinin ise Kaymakam Oğuzhan Bingöl'ün koruması olduğu iddia edildi. Olay sırasında Eren Yıldırım polis çağırdı. Ancak, olay yerinde olmayan Kaymakam'ın şikayetçi olması üzerine Eren Yıldırım ile beraberindeki annesi, babası ve kardeşi gözaltına alındı.

İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen Yıldırım'ın annesi, babası ve kardeşi serbest bırakıldı. Görevli memura mukavemet ve hakaret suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarılan Eren Yıldırım ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in konuya ilişkin açıklama yapmasının ardından savcılık tutuksuz yargılanma kararına itiraz etti ve yakalama kararı çıkarıldı. Bu sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, olayla ilgili “Van’da PKK, Adana’da CHP. Saldırı şekli farklı olsa da zihniyetleri aynı” açıklaması geldi.

Yakalama kararı üzerine teslim olan Yıldırım, mahkeme kararıyla tutuklanmıştı.

27 Mayıs'ta Yıldırım'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedilmişti.

 

Kaynak: Anka Haber Ajansı

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