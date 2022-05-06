CHP, üç fidanı andı: "Türkiye’yi yönetenler bakın, onları tanımayan gençler, nasıl Deniz'e, Yusuf’a, Hüseyin’e sahip çıkıyor"

Türkiye'de 68 kuşağının önde gelen isimleri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan; idam edilişlerinin 50. yıl dönümünde, Ankara Karşıyaka Mezarlığı'ndaki kabirleri başında anıldı. Anmada CHP Milletvekili Levent Gök, "Çoğunuz, buradakiler 20 yaşlarında, 30 yaşlarında gençlersiniz. Onlar, 50 yıl önce öldü ama bugün egemen güçler, Türkiye’yi yönetenler kafanızı kaldırın bir bakın. 50 yıl önce öldürüldükleri halde onları tanımayan gençler, nasıl Deniz Gezmişlere, Yusuf’a, Hüseyin’e sahip çıkıyorlar" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök; Gezmiş, İnan ve Aslan için, "Türkiye’nin karanlık bir döneminden bugüne kadar süzülerek gelen bütün ilerici mücadeleyi yürüten, yaşatan sevgili dostlarım; bugün burada 50 yıl önce hayatlarının baharında bir tek kurşun atmadan, kimseye zarar vermeden ama sadece ülkelerinin tam bağımsızlığı için, ülkelerinin itibarsızlıktan kurtulması için, ekonomik yönden güçlenmesi için egemen güçlere karşı bir mücadeleyi başlatan, hayatlarının baharında idam edilen üç fidanı anmak için toplanıyoruz. Onlar, bir kere öldüler ama onları öldürenler, halen sorgulanıyorlar ve bütün evren boyunca, bütün hayat boyunca sorgulanmaya devam edecekler" dedi.

Gök sözlerine şöyle devam etti, "Gençler, çoğunuz onları görmediniz. Çoğunuz, onları tanımadınız. Çoğunuz, buradakiler 20 yaşlarında, 30 yaşlarında gençlersiniz. Onlar, 50 yıl önce öldü ama bugün egemen güçler, Türkiye’yi yönetenler kafanızı kaldırın bir bakın. 50 yıl önce öldürüldükleri halde onları tanımayan gençler, nasıl Deniz Gezmişlere, Yusuf’a, Hüseyin’e sahip çıkıyorlar. Bu, dünyanın hiçbir yerinde olmayacak büyük bir hadisedir. Bu, tam bağımsızlık mücadelesinin Türkiye’de bütün gençler tarafından kucaklandığını ve savunulduğunu bize bir kez daha gösteriyor. Bazen hayat kısa sürer ama o kadar anlamlı bir hayat olur ki yüzlerce yıl geçse, binlerce yıl geçse unutulmazsınız. Bugün işte burada Denizler, bir kez daha Hüseyinler, Yusuflar bizlerle beraber hayat buluyor. Onlar ölmediler, onlar halen içimizde yaşıyorlar. Onlar, halen içimizde yaşadıkları gibi bundan sonra da yıllarca, sonsuza kadar Türkiye’nin en itibarlı insanları olarak içimizde yaşayacaklar. Yaşasın Deniz Gezmiş, yaşasın Yusuf, yaşasın Hüseyin" dedi.