CHP Sözcüsü Tezcan: Kuvayı Milliye hareketini böyle bir hareketle özdeşleştirmek sizin gayri milli olduğunuz ikrarı ve delilidir

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, MYK sonrası parti binasında açıklama yaptı. CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ÖSO'yu Kuvayi Milliye'ye benzetmesine ilişkin "Kuvayi Milliye hareketini böyle bir hareketle özdeşleştirmek sizin gayri milli olduğunuz ikrarı ve delilidir. Tam da milli bir hareketi itibarsızlaştırma, gayri milli oluşunuzun ikrarı ve delilidir. AK Parti Genel Başkanı'nın derhal tarihimiz ve şehitlerimizden özür dilemesi gerekir. Bu benzetmeyi yaparak Kurtuluş Savaşı şehitlerine, Kuvayı Milliye şehitlerine hakaret etmiştir. Özür dilemesi gerekir" dedi.