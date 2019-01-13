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CHP PM üyesi: Milli olmak HDP ile ittifak yapmaktır

13 Ocak 2019 16:17

TV5'te Çağlar Cilara'nın konuğu olan CHP PM üyesi Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan, HDP ile ittifak yapmanın "milli bir görev ve milli politika olduğunu" söyledi. "Emperyalizmin müdahalesine açık alan bırakmamak" için HDP'nin önünün açılması gerektiğini savunan CHP'li Kılıçaslan şunları söyledi: "Meşru zeminde herkesin politika yapmasını sağlamak bizim görevimizdir. Sorunun şiddetsiz çözümünden yana olan unsurların önünü açmak zorundayız. Onları barışçıl çözümler için zorlamamız önlerini açmamız desteklememiz gerekiyor. Bu bizim milli görevimiz. Milli olmak böyle bir şey. Milli olmak HDP ile ittifak yapmaktır. Bu ülkenin kendi sorunlarını kendi halkının insanlarının farklılıklarıyla beraber çözmesidir. Yoksa zaten bu Amerika'nın, Rusya'nın ve İsrail'in oyunu haline gelmiyor mu? Neden biz sorunumuzu çözemiyoruz da emperyalizmin müdahalesine açık bir alan bırakıyoruz?"

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