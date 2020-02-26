CHP'nin ABD Temsilcisi Özcan, Ensar Vakfı ile TÜRGEV’in New York’taki öğrenci yurdu inşaatını anlattı: Kentin en pahalı yerine kuruldu

CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan, sosyal medya hesabından Ensar Vakfı ile TÜRGEV’in ABD’de kurduğu ortak vakıf olan ve öğrenci yurdu olarak kullanılması amaçlanan Türken Fundation'ın inşaatını anlattığı bir video paylaştı.

Halkbank davasını takip etmek için New York'a giden Özcan, yurt inşaatının bulunduğu konuma dikkat çekerek, "Burası New York'un en pahalı bölgelerinden bir tanesi. Yazın buraya gelmek isterseniz, buraya en yakın otelin gecelik fiyatı 2 bin TL" dedi.

Çektiği videoda çevredeki binaları da gösteren Özcan, 21 katlı inşaatın bulunduğu konumda Birleşmiş Milletler ve konsoloslukların olduğunu ve çevredeki dairelerin fiyatının 2,5 milyon dolar olduğunu belirterek, "Böyle bir muhitte, dünyanın en pahalı yerinde bir öğrenci yurdu yapılır mı yapılmaz mı takdirinize bırakmak istiyorum. Ayrıca arkadaşlarla inşaat planını da ortaya çıkardık. Giriş katları da dükkan ve restoran olarak kullanılacak yani kiraya verilecek" ifadelerini kullandı.