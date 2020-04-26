T24 LogoT24 Logo
Haberler

CHP'nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan: Türkiye'de 100 bin maske dağıtımına başladık

26 Nisan 2020 18:15

CHP ABD temsilcisi Yurter Özcan, Ankara, İstanbul ve İzmir'de 100 bin adet maske dağıtımına başladıklarını açıkladı. 

Özcan, Twitter hesabından paylaştığı bir video ile, özel olarak imal ettikleri cerrahi maskeleri İstanbul, İzmir ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri ile parti örgütleri aracılığıyla, 20 Nisan'da dağıtmaya başladıklarını duyurdu.

"Amerika’da yaşayan CHP’li arkadaşlarımızla aldığımız ortak karar üzerine, COVID-19 ile mücadele seferberliğine biz de katıldık" diyen Özcan, 100,000 maske dağıtım kampanyasına 20 Nisan’da Türkiye’de başladıklarını ifade etti. "Eczane dağıtımında yaşanan ciddi sorunlar ve satışının yasaklanması yüzünden, bir çok vatandaşımız maske temin edemiyor. Ayrıca AKP hükümetinin uyguladığı çeşitli engelleme ve hukuksuzlukları bir an önce sona erdirmesini ümit ediyoruz" diye konuştu.

Özcan, "Türkiye’de hala ihtiyaç varken; maske, koruyucu önlük ve solunum cihazı gibi ihtiyaçların yurtdışına hibe veya satışının yasaklanmasını talep ediyoruz. Ancak kendi vatandaşlarımızın ihtiyacı giderildikten sonra, bu tür insiyatifler alınmalıdır. Özel olarak ürettirdiğimiz yüksek kalite, cerrahi maskeler Ankara, İstanbul ve İzmir’de belediyelerimiz ve parti örgütlerimiz tarafından dağıtılıyor. Bu zorlu süreci atlatana kadar elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

ETİKETLER

chpyurter özcanabdmaskekoronavirüsdağıtım

Diğer Videolar

AKP Tanıtım ve Medya Başkanı: Darbeci kemalistleri tasfiye etmek için FETÖ ile çalıştık

İki grup arasındaki tartışmada silahlar çekildi: 1 kişi hayatını kaybetti

İki geyikle başladı, 75 geyikle devam ediyor; yetiştirilenler farklı illerde doğaya salınıyor

Sezen Aksu'nun villasından denize uzanan 'kaçak' borular söküldü

ABD'de protestocular Kristof Kolomb'un heykelini söküp göle attı

Güzellik merkezi kaçak doğumhane çıktı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Gazprom'un zor günleri: Türkiye'nin Rusya'dan gaz ithalatında büyük düşüş...

HDP'li Paylan: Herkese hak olan yürüyüş bize mi hak değil;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

HDP'li Paylan: Herkese hak olan yürüyüş bize mi hak değil;...

Ünlü DJ Caner Çalışır son yolculuğuna uğurlandı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

17 vali merkeze çekildi, 41 ile yeni vali atandı!...

Çukur dizisinde flaş ayrılık kararı!...

Sağlık Bakanı Koca: İstanbul, Ankara ve İzmir'de vaka sayısı düşüyor,...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Gazprom'un zor günleri: Türkiye'nin Rusya'dan gaz ithalatında büyük düşüş...

HDP'li Paylan: Herkese hak olan yürüyüş bize mi hak değil;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

HDP'li Paylan: Herkese hak olan yürüyüş bize mi hak değil;...

Ünlü DJ Caner Çalışır son yolculuğuna uğurlandı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24