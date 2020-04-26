CHP'nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan: Türkiye'de 100 bin maske dağıtımına başladık

CHP ABD temsilcisi Yurter Özcan, Ankara, İstanbul ve İzmir'de 100 bin adet maske dağıtımına başladıklarını açıkladı.

Özcan, Twitter hesabından paylaştığı bir video ile, özel olarak imal ettikleri cerrahi maskeleri İstanbul, İzmir ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri ile parti örgütleri aracılığıyla, 20 Nisan'da dağıtmaya başladıklarını duyurdu.

"Amerika’da yaşayan CHP’li arkadaşlarımızla aldığımız ortak karar üzerine, COVID-19 ile mücadele seferberliğine biz de katıldık" diyen Özcan, 100,000 maske dağıtım kampanyasına 20 Nisan’da Türkiye’de başladıklarını ifade etti. "Eczane dağıtımında yaşanan ciddi sorunlar ve satışının yasaklanması yüzünden, bir çok vatandaşımız maske temin edemiyor. Ayrıca AKP hükümetinin uyguladığı çeşitli engelleme ve hukuksuzlukları bir an önce sona erdirmesini ümit ediyoruz" diye konuştu.

Özcan, "Türkiye’de hala ihtiyaç varken; maske, koruyucu önlük ve solunum cihazı gibi ihtiyaçların yurtdışına hibe veya satışının yasaklanmasını talep ediyoruz. Ancak kendi vatandaşlarımızın ihtiyacı giderildikten sonra, bu tür insiyatifler alınmalıdır. Özel olarak ürettirdiğimiz yüksek kalite, cerrahi maskeler Ankara, İstanbul ve İzmir’de belediyelerimiz ve parti örgütlerimiz tarafından dağıtılıyor. Bu zorlu süreci atlatana kadar elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.