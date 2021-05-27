CHP'li Veli Ağbaba: Ülkeyi yönetenler mafya olmuş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, partisinin genel merkezi önünde yaptığı açıklamada, "Siyaset kurumu özellikle ülkeyi yönetenler mafya olmuş, çete olmuş ülkeyi yönetiyorlar" dedi.

AKP'nin organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarına ilişkin bir açıklama yapmadığına dikkat çeken Ağbaba, "Bugünlerde bir kanalizasyon patlamış gibi her tarafa kokular yayılıyor" diyerek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve eski Başbakan Binali Yıldırım hakkındaki iddialara ilişkin herhangi bir açıklama yapılmamasına tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Peker'in iddialarına yanıt vermediğini belirten Ağbaba, Erdoğan'ın İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik sözlerini hatırlatarak "Recep Tayyip Erdoğan, iddialara cevap vermek yerine Meral Akşener'i tehdit ediyor, Kemal Kılıçdaroğlu'nu tehdit ediyor ama kendi ile ilgili iddialara cevap vermiyor" diye konuştu.

Bakan Soylu'nun 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklaması gerektiğini belirten Ağbaba, "Siyaset kurumu özellikle ülkeyi yönetenler mafya olmuş, çete olmuş ülkeyi yönetiyorlar" dedi.

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