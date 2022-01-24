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CHP'li Veli Ağbaba, esnafın artan faturalarını gösterdi: Hem sanayiciyi, hem esnafı, hem çiftçiyi yok edecekler

"Fiili elektrik kesintisiyle karşı karşıyayız"

24 Ocak 2022 16:55

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, partisinin Malatya İl Başkanlığı'nda yaptığı açıklama elektrik ve doğalgaz faturalarına yansıyan yüksek zamlar nedeniyle işletme sahiplerinin yaşadığı zorluklara dikkat çekerek "Hem sanayiciyi, hem esnafı, hem çiftçiyi yok edecekler" dedi. 

Bir esnafın Aralık ayındaki 2 bin 352 liralık faturasını gösteren ve faturanın Ocak ayında 4 bin 314 TL'ye yükseldiğini söyleyen Ağbaba, başka faturalar da göstererek evlerde konutlarda iş yerlerinde insanların kendi elleriyle elektriği kestiğini belirtti. 

Konuşmasında, 2019'da  bin 500 TL olan bir faturanın Ocak ayında 7 bin 31"6 geldiğini söyleyen Ağbaba, konuşmasını sosyal medya hesabından "Ocak ayı faturası tam bir facia! Faturalar bu ay üç katına çıkmış. Esnaf artık dolap bile çalıştıramaz. Fiili elektrik kesintisiyle karşı karşıyayız. Hem sanayiciyi, hem esnafı, hem çiftçiyi yok edecekler. Büyük başarı! İşte örnek faturalar" ifadeleriyle paylaştı. 

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