CHP'li vekillerden 'Barınamıyoruz' eylemine ziyaret: Hiçbir öğrencinin sokakta kalmayacağı bir düzeni kuracağız

CHP İzmir milletvekilleri Mahir Polat ve Bedri Serter, yüksek ev kiraları ve yurtların yetersizliği nedeniyle kalacak yer bulamayan üniversite öğrencilerinin İzmir’de başlattığı "Barınamıyoruz, sokaklardayız" eylemine destek verdi.

Yüksek ev kiraları ve yurtların yetersizliği nedeniyle kalacak yer bulmakta zorlanan üniversite öğrencileri, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) kampüsünün yer aldığı İzmir'in Buca ilçesindeki Hasanağa Parkı'nda sabahladı.



"Barınamıyoruz, Sokaklardayız" yazılı pankart açarak fahiş kira bedellerinin düşürülmesi, kiraya üst sınır getirilmesi ve KYK yurtlarının artırılmasını talep eden öğrencilere, CHP İzmir milletvekilleri Mahir Polat ve Bedri Serter ile CHP Buca İlçe Başkanı Hacer Taş da destek verdi.



Polat ve Serter, parka gelerek öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilerle birlikte mücadele edeceklerini belirten Bedri Serter, şunları söyledi:

"Hiçbir öğrencinin sokakta kalmayacağı bir düzeni kuracağız. Genel başkanımızın talimatı var. İki yıl içinde bütün öğrencilerimiz yurda kavuşacak. 2021 Türkiye'sinde, ülkenin geleceği gençlerimiz sokaklarda, parklarda ‘Barınma en temel hakkımız ama barınamıyoruz, sokaklardayız’ diye haykırıyor. Saray duymuyor ama biz duyuyoruz. İzmir'de yurt bulamayan gençler Hasanağa Parkı'nda, ben de yanlarındayım. CHP her zaman gençlerin yanında."



Mahir Polat ise "İzmir Hasanağa Bahçesi'nde 'Barınamıyoruz' diyen öğrencilerin haklı taleplerinin yanındayız" diye konuştu.



Polis kontrolü altında gece boyunca parkta kalan öğrenciler, eylemlerini bugün de sürdüreceklerini bildirdi.