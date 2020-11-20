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CHP’li Tutdere'den Sağlık Bakanı Koca’ya tepki: Adıyaman’daki hastane yıkılmasaydı korona vakaları bu kadar olmazdı

20 Kasım 2020 14:41

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Afrika’da hastane yaptırdıklarına dair açıklamasına tepki göstererek ‘’Adıyaman’daki hastane yıkılmasaydı korona vakaları bu kadar olmazdı’’ dedi.

Bütçe Görüşmeleri’nde söz alan Abdurahman Tutdere Adıyaman’da yıkım kararı alınan devlet hastanesinden sonra bölgeye yeni bir hastane yapılmamış olmasına tepki gösterdi. Tutdere ''Afrika'ya hastane yaptınız, Adıyaman'ı unuttunuz'' diye konuştu.

 Adıyaman’daki korona vaka sayısının artmasını hastane olmamasına bağlayan Tutdere konuşmasının devamında, ‘’Sayın bakan sabahki konuşmanızda ifade ettiniz Afrika’da çoğu ülkede hastane yapmışsınız ancak bizim Adıyaman’daki devlet hastanemiz yıkıldı. Tüm taleplerimize rağmen Adıyaman’a 150 yataklı devlet hastanesi yapılmadı. Korona şartlarında belki Adıyaman’da hastane olsaydı bu kadar vaka olmayacaktı. Bu yüzden Adıyaman’da devlet hastanesinin yapımına başlanmasını talep ediyoruz'' ifadelerini kullandı. 

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