Mersin konteynır liman projesi protesto edildi: Denizimi doldurmayın!

Mersin konteynır liman projesiyle denizin doldurulmasına CHP'li milletvekilleri, DİSK temsilcileri, çevreci sivil toplum kuruluşları tepki gösterdi.

Projeye ilişkin Mersin Atatürk Parkı'nda açıklama yapan CHP Mersin Milletvekili Mahir Başarır, TBMM Genel Kurulu'nda konuyla ilgili yaptığı konuşmasını hatırlatarak "Ben yatırıma, limana karşı değilim. Ben talana ve soyguna karşıyım. Mersin’le ilgili bir tasarruf olacaksa Mersinliye sorun. Bir firmayı zenginleştirmek için denizimizi doldurmayın." diye konuştu.

"Mersin'den elini çek"

Mersin’in talan edilmesine, doğasının, çevresinin katledilmesine karşı olduklarını belirten Başarır, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi:

"Mersin’den elini çek! Biz Mersin’i beton olarak görmek istemiyoruz. Benim babam burada denize girdi. Ben burada denize girdim. Çocuklarımın ve torunlarımın da burada denize girmesini, burada büyümesini istiyorum. Eğer ki bu kirli adımlara devam edilirse, tüm Mersin olarak gerekirse 365 gün bu parkta yatacağız" dedi.

"Çayını iç, kahveni iç Ankara'ya dön sayın bakan"

Yaptığı basın açıklamasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na seslenen Başarır, "Buradan sayın bakana sesleniyorum. Çayını iç, kahveni iç Ankara'ya dön sayın bakan" dedi.

Güvenlik güçlerinin yürüyüşe engel olmak istemesine Başarır "Bir miktar yürüyeceğiz" diyerek yanıt verdi. Uzlaşma sağlanmasının ardından grup yürüyüşüne devam etti.

Ne Olmuştu?

CHP Mersin Milletvekili Mahir Başarır, 11.Kalkınma Planı'nda bağımsız Mersin Limanı projesinin bir şirketin limanına dahil edileceğini söylemiş ve TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada bu kararı eleştirmişti.

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