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CHP'li Başarır: Mersin Limanı projesi 11. Kalkın Programında MIP şirketine ait limana eklendi!

"Ceplerinizi dolduruyorsunuz barı denizi doldurmayın"

16 Mart 2021 18:45

CHP Mersin Milletvekili Mahir Başarır 11.Kalkınma Planı'nda bağımsız Mersin Limanı projesinin bir şirketin limanına dahil edileceğini söyledi. 

Meclis Genel Kurulu'nda konuşan CHP'li vekil, 9 ve 10. Kalkınma Programı'nda yer alan Mersin Limanı projesinin 11. Kalkınma Programı'ndan çıkarıldığını, liman projesinin MIP Şirketi'ne satılan limanın alanına eklendiğini belirtti. 

2007’de Mersin Limanı’nın 755 milyon dolara satıldığını, burayı alan şirketin de 10 yıl sonra, limanının yüzde 40’ını 869 milyon dolara yabancılara sattığını ifade eden CHP’li Başarır, “Dünyada böyle bir soygun yok. Aynı limana, aynı firmaya ikinci limanı ekliyoruz. Neden? Yazık değil mi? MIP kim? Neden memleketimin limanı 3 paraya bu şirkete satıldı? Burada tüyü bitmemiş yetimin hakkı var, Mersinlinin hakkı var” sözlerini dile getirdi.

Başarır şöyle konuştu:

Antalya-Mersin Otoban Yolu, Nükleer Santral, taş ocakları, havaalanı, sahil bandı projelerinin bitmemesi büyük bir sorundur. Biz bu sorunların bitmesini beklerken daha büyük bir sorunla karşı karşıyayız. Nedir bu sorun? Mersin Limanı. Cumhurbaşkanının, 9. ve 10. Kalkınma Programı’nda, limanın Doğu Mersin’e yani Kazanlı-Karaduvar tarafına yapılacağını duyduğumuz zaman çok mutlu olduk. Çünkü, bu konteyner limanı Avrupa’ya, Doğu Akdeniz’e, Antalya’yı, Hatay’ı, İskenderun’u, Adana’yı bağlayacak limandı ve bağımsız ikinci limandı. 11.Kalkınma Planına baktığımız zaman çıkarıldı. Ne eklendi peki? 2007’de, MIP Şirketi’ne satılan limanımızın alanına eklendi. Bu şu anlama gelmektedir; Mersin’de, Atatürk Parkının önüne 190 bin metrekare alana beton dökülüp, deniz doldurulacak anlamına gelmektedir. Yani, Mersin’in taş ocaklarıyla dağlarını, santralle denizini yok ettiniz. Şimdi ise denizi dolduruyorsunuz. Bu Liman Projesi’ni Büyükşehir Belediyemize sordunuz mu, halka sordunuz mu, STK’lara sordunuz mu?
Ceplerinizi dolduruyorsunuz. Heybenizi dolduruyorsunuz. Yurtdışındaki banka kasalarınızı dolduruyorsunuz. Bari denizi doldurmayın! ” 

CHP'li vekil sözlerine "Aynı limana, aynı firmaya ikinci limanı ekliyoruz. Neden? Yazık değil mi? MIP kim? Neden memleketimin limanı 3 paraya bu şirkete satıldı? Burada tüyü bitmemiş yetimin hakkı var, Mersinlinin hakkı var” diyerek devam etti.

Yeni Şafak gazetesinin "Limana da karşılar" başlıklı haberine de yanıt veren Başarır; "Ben limana karşı değilim, ben soyguna karşıyım. Ben yatırıma karşı değilim, ben adaletsizliğe, kayırmacılığa karşıyım” dedi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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