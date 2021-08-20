CHP'li Tuncay Özkan: Saray'ın metin yazarları da Atatürk'ü sansürledi

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ortak basın açıklamasında Etiyopya Federal Cumhuriyeti Başbakanı Abiy Ahmed Ali'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik sözlerinin Cumhurbaşkanlığı resmi sitesinde de yer almadığını belirterek, "Hata değil kasıt! Saray'dan Atatürk'e bir sansür daha" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştükten imza törenindeki ortak basın toplantısında, Etiyopya Başbakanı Ahmed Ali'nin, Atatürk hakkındaki, "Büyük reformist ve karizmatik lider Mustafa Kemal Atatürk..." sözlerini tercüman, Atatürk'ün adını söylemeyerek, "Son derece büyük reformist olan ve karizmatik liderinden bu yana..." diye çevirdi.

Özkan, Cumhurbaşkanlığı'nın resmi sitesinde de sansür uygulandığını ifade ederek, "Hata değil kasıt! Saray'dan Atatürk'e bir sansür daha! Saray'ın çevirmeni Atatürk'ü sansürler de Saray'ın metin yazarları boş durur mu? Onlar da Atatürk'ü sansürledi. Cumhurbaşkanlığı internet sitesinde, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in Atatürk'ü öven sözleri yer almadı" sözleriyle tepki gösterdi.

TIKLAYIN | Cumhurbaşkanlığı tercümanından Atatürk sansürü: Etiyopya Başbakanı'nın Atatürk'ü övdüğü sözler, çeviride yer almadı