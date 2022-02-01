CHP'li Tuncay Özkan'dan Soylu paylaşımı: Suçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yakınları...

T24 Video Haber Merkezi

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, sosyal medya hesabında paylaştığı video ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, The Godfather (Baba) filmi göndermesi yaparak "Bana arkadaşını söyle… Suçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yakınları: Dolandırıcılar, uyuşturucu satıcıları..." dedi.

CHP'li Özkan Twitter'dan paylaştığı video ile gündem oldu. Özkan Sülayman Soylu'yu, Mario Puzo'nun yazdığı aynı adlı romandan uyarlanan, Francis Ford Coppola'nın yönettiği, Marlon Brando ve Al Pacino'nun başrollerini paylaştığı filmdeki Baba karakterine benzetti. Soylu'nun fotoğrafı filmin afişine göre tasarlandı. Soylu'nun bazı kişilerle çekilmiş fotoğraflarının yer aldığı videoya, Özkan şu notu düştü:

"Bana arkadaşını söyle… Suçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yakınları: Uyuşturucu kullananlar, dolandırıcılar, uyuşturucu satıcıları, FETÖ'cüler, caniler, polisleri tehdit edenler, cinayet şüphelilerinin yakınları..."