CHP'li Tanrıkulu'nun, esnafın kira sorununa yönelik teklifi 10 aydır rafta: "Umarım iktidar, esnafın daha fazla zarar görmesini önler"

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun kiracı esnafın sorunlarını çözmeye yönelik kanun teklifi 10 aydır TBMM’de komisyonda bekletiliyor.

Koronavirüs pandemisinde önlemler nedeniyle esnaf dükkanını geçici olarak kapatmak zorunda kaldı. Kiracı durumda olan esnaf, kira kontratı dolmadan kira ilişkisini bir başkasına devretmek ya da kirasına ortak almak istese de mevzuatın buna izin vermediğinden şikayetçi. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da yaklaşık 10 ay önce 7 Temmuz 2020 tarihinde esnafın kira sorununu çözecek kanun teklifi verdi ancak teklif halen komisyonda görüşülmeyi bekliyor.

Tanrıkulu’nun Türk Borçlar Kanunu’nda değişiklik öngören teklifinde, Koronavirüs pandemisi ile mücadele kapsamında alınan önlemlerin ekonomik hayata etkisini azaltmak için birikmiş kirasını ödeyemeyen esnafın dükkan sahibini yazılı rızası aranmaksızın, kira sözleşmesine ortak alabilmesini ve kira ilişkisini bir başkasına devredebilmesini düzenliyordu.

CHP’li Tanrıkulu, birçok esnafın işyerine kapatmak zorunda kaldığını belirterek, kira sözleşmesine getirilecek geçici çözümün hükümet tarafından dikkate alınmasını istedi.

İcra ve iflas dosyaları artıyor

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) verilerine göre son 16 yılda iflas eden esnaf sayısı ise 1 milyon 995 bini aşarak 2 milyona dayandı. 2020 yılında 99 bin 588 esnaf dükkanını kapattı. Adalet Bakanlığı’nın UYAP sistemindeki verilere göre ise sadece 2021 yılında yeni gelen icra dosyası sayısı 2 milyon 356 bin 406’a ulaştı. Derdest dosyalarla birlikte icra ve iflas dosyası sayısı 24 milyon 213 bin 971’i buldu. (ANKA)