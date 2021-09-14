CHP'li Tanrıkulu'ndan metro simgesinin değiştirilmesine tepki: İktidarın İstanbul korkusu devam ediyor, ucube işlerle uğraşıyorlar

MST TV'de İstanbul'da metro simgesinin "U" olarak değiştirilmesini yorumlayan CHP İstanbul Milletvekil Sezgin Tanrıkulu, "Bu nasıl bir travma yaşadıklarının da aynı zamanda bir göstergesi. İktidarın İstanbul korkusu ve paralel bir, yani İstanbul Belediyesi yaratma çabası devam ediyor. Yani ucube işlerle uğraşıyorlar gerçekten, akıl almaz" dedi.

Tanrıkulu konuya ilişkin şunları söyledi;

"İktidarın İstanbul korkusu ve paralel bir, yani İstanbul Belediyesi yaratma çabası devam ediyor. Yani ucube işlerle uğraşıyorlar gerçekten, akıl almaz. İstanbul'da metrolar Türkiye'nin her yerinde "M" işareti ile gösteriliyor. Şimdi Bakanlığın yapımını üstlendiği ve kurallar gereği de İstanbul Büyükşehir Belediyesine devretmesi gereken metro hatlarına, devam eden metro hatlarına "U" işareti bırakacaklarmış. Ya zaten yasa gereği bunları İstanbul Büyükşehir Belediyesine devretmek zorundasınız. Çünkü mevcut hatların devamı niteliğinde olan hatlar ve bunu da babanızın hayrına İstanbul Büyükşehir Belediyesine devretmiyorsunuz. Sonuçta, maliyeti var, o maliyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bütçesinden kesiyorsunuz, kaynağından kesiyorsunuz.

Dolayısıyla siz yapmış olmuyorsunuz. Bizim vergilerimizle, İstanbul'da yaşayan yurttaşlarımızın vergileriyle bütün bunlar yapılıyor ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bütçesinden de bunu alacaksınız, her ay kesinti yaparak alacaksınız. Ne demek şimdi "U" işareti, ne demek? Yani seçildiği günden bu yana İstanbul Büyükşehir Belediyesine kurumsal olarak, Ekrem İmamoğlu'na da kişisel olarak gösterilen tutumun Türkiye tarihinde bir yeri ve benzeri de yok aynı zamanda. Kayyum rejimini bir tarafa bırakıyorum, ona biraz sonra değineceğim ama İstanbul'un şahsında böyle bir zulüm yok. Gerçekten paralel bir belediye yönetimi oluşturmaya çalışıyorlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi nezdinde. Çünkü henüz o travmayı atlatmış değiller, atlatamayacaklar da. Yoksa bu kadar abuk sabuk işlerle uğraşmazlar, uğraşamazlar. Yani ne demek "U" işareti? Bu nasıl bir travma yaşadıklarının da aynı zamanda bir göstergesi."

TIKLAYIN - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu duyurdu: İstanbul'da metronun simgesi değişti

"Yolsuzluk almış başını gidiyor kayyum atanan belediyelerde"

"Tabii kayyum rejimi devam ediyor. Hem üniversitelerde hayatın her alanında ve tabii ki seçilmiş belediyelerde. Onun zulmünün ne kadar ağır olduğunu bizzat Adalet ve Kalkınma Partili dostlarımız da açıklıyorlar, söylüyorlar. Yani kayyum rejimi ortada durduğu sürece kayyumla yönetilen yerlerde sizlerin oy almanız mümkün değil. Alırsınız ama istediğiniz ölçüde alamayacaksınız, o zulüm çünkü orada duruyor. Neden duruyor? Kayyum rejimi şeffaf bir rejim değil. Çünkü atanan kayyumların, yani kaymakamların ve belediye başkanlarının bir seçilme dertleri yok bir dahaki seçimde. Kayyumla yönetilen yerlere bakalım, yönetici kadrolarında tümü yerel kadrolar değil. Valinin veya kaymakamın ya yakınlarıdır ya da son görev yaptığı yerden getirdiği memurlardır, tümü. Dolayısıyla halka hesap verme ondan sonra seçilme dertleri yok. O yüzden de yolsuzluk, kayırma, liyakatsizlik almış başını gidiyor. Hiçbir hizmet yok neredeyse kayyumla yönetilen belediyelerde. Altını çizerek söylüyorum yolsuzluk almış başını gidiyor kayyum atanan belediyelerde. Kamu malları talan ediliyor aynı zamanda bu belediyelerde. Şimdi kayyumla yönetilmeyen belediyelerde belediye meclisleri var. Belediye meclislerinin denetimi var. Kayyumla yönetilen bütün belediyelerde belediye meclisleri yok!

Bakın seçilmiş bütün siyasi partilerden meclis üyeleri yok. Dolayısıyla bütçeyi filan denetleme ondan sonra hesap sorma mekanizması kendi içinde dahi yok. E kim denetleyecek? Valiyi denetleyen İçişleri Bakanlığı gibi kurumlar denetliyor. Kendi içerideki mekanizmaları kaybolmuş aynı zamanda. Biliyoruz ki tabi yolsuzluk bedellerini götürüp şeye yatırmıyorlar bankalara filan yatırmıyorlar, daha önce Diyarbakır'da olduğu gibi kamuda çalışanlar ve yöneticiler emanetçi buluyorlar kendilerine, elde ettikleri rüşveti de atanana kadar götürüp o emanetçide ya kuyumcuda ya da başkalarında filan saklıyorlar. Bir de böyle bir mekanizma var. Şimdi İçişleri Bakanlığı bunları bilmiyor mu? Benim bildiğim bir meseleyi, yerelde konuşulan bir meseleyi, yerelde herkesin konuştuğu bir meseleyi İçişleri Bakanlığı bilmez mi? Savcılık kurumları bilmez mi bütün bunları?"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'da metro simgesinin değiştiğini duyurmuştu.

Bakan Karaismailoğlu paylaşımında, "İstanbul’da metronun yeni simgesi! I U" ifadesini kullanmıştı.