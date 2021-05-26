CHP'li Tanrıkulu, Erdoğan'ın Akşener'e yönelik sözlerini değerlendirdi: Sokağa açıkça 'muhalefete karşı linç girişiminde bulunun' çağrısı yapıyor

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik "Gelin Hanım dua et ki, Rize'de çok ileriye gitmeden ders verdiler, bunlar iyi günler, daha neler olacak neler..." sözlerini değerlendirdi ve "Sokağa açıkça 'muhalefete karşı linç girişiminde bulunun' çağrısı yapıyor" dedi.

"Çok acil bir biçimde düzeltmesi lazım"

"Bu çağrıdan sonra sokağın ne yapacağı hiç belli olmaz. İnsanlar durumdan vazife çıkartırlar" diyen Tanrıkulu, "Sokağa böyle bir çağrıyı Cumhurbaşkanı yapamaz, Sayın Cumhurbaşkanının bu sözlerini acilen düzeltmesi lazım, çok acil bir biçimde düzeltmesi lazım" çağrısında bulundu.

Tanrıkulu şunları söyledi;

"Yoksa kimse önümüzdeki dönemde ne olacağını kestiremez"

“Bunlar iyi günler, daha neler olacak neler?' bakın bu sözlerin gittiği yer, bu işleri takip eden, bilen ve izleyen bir kişi olarak söylüyorum, sokağa böyle bir çağrıyı Cumhurbaşkanı yapamaz, hiçbir biçimde yapamaz. Tek yapacağı iş bu işin yanlış olduğunu söylemeseydi. Siyasette nezaket ve sağduyu kaybedilemez. Türkiye’nin bu kutuplaştığı ortamda, bu gerginleştiği ortamda sokak bu çağrıyı çok farklı bir biçimde alır ve alabilecek onlarca, yüzlerce, binlerce insan var. Cumhurbaşkanının yapması gereken Türkiye’de birliği, bütünlüğü korumaktır, insanları sağduyuya çağırmaktır. Sokak hareketlerinden herkesin uzak durmasını sağlamaktır. Bunun dışında kendisi sokağa davetiye çıkartamaz, hiçbir biçimde çıkartamaz. Siyasetçiler nasıl sokağa çıkacaklar? Nasıl propaganda yapacaklar? Nasıl yapacaklar?

Türkiye hiçbir zaman yakın siyasi tarihimizde ve kendi siyasi tarihimizde bir Cumhurbaşkanının ağzından, bir siyasetçinin ağzından böyle sözler işitmemişti. Evet ben Sayın Cumhurbaşkanını ve Adalet ve Kalkınma Partisi Yetkililerini sağduyuya davet ediyorum. Acilen bu sözlerinin düzeltilmesi lazım. Acilen düzeltilmesi lazım. Türkiye karanlık bir döneme doğru hızla sürükleniyor. Bu sözler çok ağır sözlerdir, düzeltilmesi lazım. Yoksa kimse önümüzdeki dönemde ne olacağını kestiremez."

Erdoğan ne dedi?

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İyi Parti grup toplantısında "Ben Rize'nin geliniyim" diyen Meral Akşener'in Rize İkizdere ilçesinde yaptığı esnaf ziyaretinde yaşananları hatırlatarak, "Yine dua et ki gelin hanıma çok ileriye gitmeden ders verdiler. İkizdere yetmedi, Çayeli'ne gittin. Orada da gerekeni yaptılar. Daha neler olacak neler..." ifadelerini kullandı.