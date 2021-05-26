T24 LogoT24 Logo
Haberler

CHP'li Tanrıkulu, Erdoğan'ın Akşener'e yönelik sözlerini değerlendirdi: Sokağa açıkça 'muhalefete karşı linç girişiminde bulunun' çağrısı yapıyor

"Çok acil bir biçimde düzeltmesi lazım"

26 Mayıs 2021 14:44

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik "Gelin Hanım dua et ki, Rize'de çok ileriye gitmeden ders verdiler, bunlar iyi günler, daha neler olacak neler..." sözlerini değerlendirdi ve "Sokağa açıkça 'muhalefete karşı linç girişiminde bulunun' çağrısı yapıyor" dedi. 

"Çok acil bir biçimde düzeltmesi lazım"

"Bu çağrıdan sonra sokağın ne yapacağı hiç belli olmaz. İnsanlar durumdan vazife çıkartırlar" diyen Tanrıkulu, "Sokağa böyle bir çağrıyı Cumhurbaşkanı yapamaz, Sayın Cumhurbaşkanının bu sözlerini acilen düzeltmesi lazım, çok acil bir biçimde düzeltmesi lazım" çağrısında bulundu.  

Tanrıkulu şunları söyledi; 

"Yoksa kimse önümüzdeki dönemde ne olacağını kestiremez"

“Bunlar iyi günler, daha neler olacak neler?' bakın bu sözlerin gittiği yer, bu işleri takip eden, bilen ve izleyen bir kişi olarak söylüyorum, sokağa böyle bir çağrıyı Cumhurbaşkanı yapamaz, hiçbir biçimde yapamaz. Tek yapacağı iş bu işin yanlış olduğunu söylemeseydi. Siyasette nezaket ve sağduyu kaybedilemez. Türkiye’nin bu kutuplaştığı ortamda, bu gerginleştiği ortamda sokak bu çağrıyı çok farklı bir biçimde alır ve alabilecek onlarca, yüzlerce, binlerce insan var. Cumhurbaşkanının yapması gereken Türkiye’de birliği, bütünlüğü korumaktır, insanları sağduyuya çağırmaktır. Sokak hareketlerinden herkesin uzak durmasını sağlamaktır. Bunun dışında kendisi sokağa davetiye çıkartamaz, hiçbir biçimde çıkartamaz. Siyasetçiler nasıl sokağa çıkacaklar? Nasıl propaganda yapacaklar? Nasıl yapacaklar?

Türkiye hiçbir zaman yakın siyasi tarihimizde ve kendi siyasi tarihimizde bir Cumhurbaşkanının ağzından, bir siyasetçinin ağzından böyle sözler işitmemişti. Evet ben Sayın Cumhurbaşkanını ve Adalet ve Kalkınma Partisi Yetkililerini sağduyuya davet ediyorum. Acilen bu sözlerinin düzeltilmesi lazım. Acilen düzeltilmesi lazım. Türkiye karanlık bir döneme doğru hızla sürükleniyor. Bu sözler çok ağır sözlerdir, düzeltilmesi lazım. Yoksa kimse önümüzdeki dönemde ne olacağını kestiremez."

Erdoğan ne dedi?

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İyi Parti grup toplantısında "Ben Rize'nin geliniyim" diyen Meral Akşener'in Rize İkizdere ilçesinde yaptığı esnaf ziyaretinde yaşananları hatırlatarak, "Yine dua et ki gelin hanıma çok ileriye gitmeden ders verdiler. İkizdere yetmedi, Çayeli'ne gittin. Orada da gerekeni yaptılar. Daha neler olacak neler..." ifadelerini kullandı.

TIKLAYIN - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e: Gelin Hanım dua et ki, Rize'de çok ileriye gitmeden ders verdiler, bunlar iyi günler, daha neler olacak neler...
TIKLAYIN - Akşener'den kendisine "Bunlar daha iyi günler" diyen Erdoğan'a yanıt
Sezgin TanrıkuluRecep Tayyip ErdoğanMeral Akşeneriyi partiakpchp

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 14 Temmuz 2021

İBB’ye ait “500İG gezici kütüphane eğlenerek öğreniyoruz” adlı etkinlik otobüsü AKP’li Zeytinburnu Belediyesi tarafından kaldırıldı

Öğretim Görevlisi İsmail Hakkı Polat: Piyasadaki coinlerin yüzde 90’ı yok olacak

İçişleri Bakanı Yardımcısı Ersoy, tutuklanan tütün üreticilerine 'elebaşları' dedi

İletişim Başkanlığı'ndan 'Türkiye Geçilmez' videosu

Yüzlerce yıllık zeytinleri kesilen köylülerden eylem: Jeotermal diye bir şey istemiyoruz

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24