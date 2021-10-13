CHP'li Tanal, polisin pankart açılmasını engellediği görüntüleri paylaştı: "Parti devleti değiliz!"

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, CHP Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen'in yargılandığı davanın duruşmasının ardından pankart açmasının polis tarafından engellendiği görüntüleri paylaştı.

Sosyal medya hesabından o anlara ilişkin görüntüleri paylaşan Tanal, paylaşımına "Genel Başkan Yardımcımız Gökçe Gökçen'in yargılandığı, mahkemenin hatasını kabul ettiği davanın duruşması sonrası polis, partimizin Adalet pankartının açılmasını engellemeye çalıştı. Parti devleti değiliz! Adalet talebinden neden rahatsızsınız? Emniyetin tavrı hukuki değil siyasi" notunu ekledi.

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