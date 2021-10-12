"FETÖ'nün Siyasi Ayağı" kitapçığının ikinci davası yarın: CHP'li Gökçe Gökçen, "Cumhurbaşkanına iftira yoluyla fiili saldırı" suçlamasıyla yargılanacak

"21 Soruda FETÖ'nün Siyasi Ayağı" adlı kitapçık nedeniyle halkı kin ve düşmanlığa tahrik ile kamu görevlisine hakaret suçlarından açılan dava kapsamında geçtiğimiz hafta hakim karşısına çıkan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Çarşamba günü de "Cumhurbaşkanına fiili saldırı" suçlamasıyla açılan davada ifade verecek.

Fezlekeler hazırlanıp Meclis'e gönderilmişti

CHP Genel Merkezi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 11 Şubat'ta 2020'de TBMM'de grup toplantısında yaptığı konuşmayı "21 Soruda FETÖ'nün Siyasi Ayağı" adıyla kitapçık haline getirmiş ve dağıtmıştı. Mahkeme kararıyla toplatılan kitapçığın dağıtımı yasaklanırken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında milletvekili olmayan Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen hakkında, "Cumhurbaşkanı'na hakaret", "Kamu görevlisine hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ile "Cumhurbaşkanına fiili saldırı" suçlamaları ile dava açılmıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte kitapçığın hazırlanması ve dağıtılmasından sorumlu tutulan milletvekilleri hakkında da fezleke düzenlenerek TBMM'ye gönderilmişti.

"İftira yoluyla fiili saldırı" suçlaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla Ankara 2'nci Asliye Ceza Mahkemesinde açılan davanın ilk duruşması kapsamında geçtiğimiz hafta ifade verdi. Gökçen yarın da "Cumhurbaşkanına filli saldırı" suçlamasıyla 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada hakim karşısına çıkacak.

Edinilen bilgiye göre savcılık iddianamesinde kitapçık aracılığıyla Cumhurbaşkanına iftirada bulunulduğu ve bu yolla Cumhurbaşkanının şahsına fiili saldırı gerçekleştirildiği iddia ediliyor. Gökçen hakkında, yine kitapçık nedeniyle Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla açılan üçüncü davanın ilk duruşması da önümüzdeki hafta Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.