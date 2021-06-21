CHP'li Tanal: AKP'li komisyon başkanı su zammını savunuyor; arkasında ise jakuzide 'Lan fakirler' diyen AKP’li şahıs oturuyor

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa’da suya yüzde 10 zam yapıldığını söyledi ve 'zammı savunan' AKP'li meclis üyesinin arkasında geçen yıl jakuzide yaptığı konuşmalar nedeniyle tepki gören, bu nedenle istifa eden eski AKP Şanlıurfa İl Gençlik Kolları Başkanı'nın oturduğunu gösteren bir video yayınladı. Tanal, "Jakuzicilerin oylarıyla gariban Urfalıların suyuna zam geldi!" dedi.

Mahmut Tanal Twitter'da hesabında olayla ilgili şunları yazdı;

"Arkasında ise jakuzide 'Lan fakirler' diyen AKP’li şahıs oturuyor"

''Şanlıurfa’da suya yüzde 10 zam yapıldı. İlk söz alan Saadet’li üye Fırat Sultan, zammı eleştirirken, AKP’li Komisyon Başkanı ise zammı savunuyor. Arkasında ise jakuzide 'Lan fakirler' diyen AKP’li şahıs oturuyor. Jakuzicilerin oylarıyla gariban Urfalıların suyuna zam geldi."

Geçtiğimiz yıl temmuz ayında sosyal medyada tepki toplayan bir videoda bulunan eski AKP Şanlıurfa İl Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Ali Saraç'ın jakuzi keyfi sosyal medya platformlarında büyük tepki toplamıştı. Arkadaş grubuna attığını olaydan sonra söyleyen Mehmet Ali Saraç videoda "Ulan fakirler, oğlum beni rahatsız etmeyin" şeklindeki sözleri sarf etmesi tepkiye neden olmuştu.

Tepki toplayan videonun ardından açıklama yapan Mehmet Ali Saraç ''Arkadaş grubuna attığım bir görüntüydü. Oradan yaymışlar. Esprili bir şeydi. Allah’ın dediği olur'' ifadeleriyle kendini savunmuştu.

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