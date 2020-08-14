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Jakuzide “Lan fakirler” demiş, istifa etmişti; eski AKP’li başkan başka bir görevde devam ediyor

Saraç’ın AKP toplantısındaki yeni görüntüleri ortaya çıktı

14 Ağustos 2020 16:42

Jakuzi sefası yaparken “Lan fakirler” diyen eski AKP Şanlıurfa Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Salih Saraç’ın AKP toplantısındaki yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Jakuzide çektiği videoda, “Lan fakirler! Oğlum beni rahatsız etmeyin. Tamam mı? Biraz keyif ediyorum” diyerek gülen, tepkiler üzerine AKP Şanlıurfa Gençlik Kolları Başkanlığı görevinden ayrılan Mehmet Salih Saraç’ın, partisinin toplantılarına katılmaya devam ettiği, belediye meclis üyelikleri görevlerini sürdürdüğü ortaya çıktı.

CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, Saraç’ın gençlik kolları başkanlığından ayrıldıktan sonra AKP Haliliye İlçe Başkanlığı’ndaki toplantıya katıldığını gösteren fotoğrafları ve Saraç’ın işgal ettiği makamlara ilişkin belgeleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak, tepkisini dile getirdi.

Fakirlerle, yoksullukla dalga geçen Mehmet Salih Saraç’ın tepkilerin dinmesi için göstermelik olarak AKP Şanlıurfa Gençlik Kolları Başkanlığı’ndan ayrıldığını, ancak Saraç’ın ‘paralı’ makamları bırakmadığını vurgulayan Tanal, “Mevcut görevlerinden dolayı para alan Mehmet Salih Saraç, istediği zaman jakuzi sefası yapabilecek! Saraç, aslında AKP’nin aynasıdır. Bu yüzden Saraç’ı korudular, ihraç etmediler” ifadelerini kullandı.

"Ağam (AKP) bizimle eğlenir!"

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın Twitter paylaşımları şöyle:

"Ağam (AKP) bizimle eğlenir!

Jakuzi sefası yaparken "Lan fakirler! Beni rahatsız etmeyin" diyen Mehmet Salih Saraç, tepkinin dinmesi için formaliteden AKP Şanlıurfa Gençlik Kolları Başkanlığı'ndan ayrıldı ama parti ve belediye toplantılarında boy göstermeye devam ediyor.

Fakirlerle alay eden M. Salih Saraç, Haliliye Belediye Meclisi'nde, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde üye olarak görevine devam ediyor. Ayrıca Haliliye Belediye Başkan Vekililiği görevini yürütüyor. İlçe ve Büyükşehir Belediyesi'ndeki komisyonlarda görev yapıyor.

Makamdan makam beğen! Saraç, gençlik kolları başkanlığından istifa etmiş olabilir lakin AKP Urfa teşkilatındaki görevi sayesinde elde ettiği ‘paralı’ makamları bırakmış değil. Eğer AKP samimi olsaydı Saraç belediye meclis üyeliklerinden de ayrılırdı, partiden ihraç edilirdi.

Yani anlayacağınız AKP, Şanlıurfalılarla dalga geçmeye devam ediyor. Mevcut görevlerinden dolayı para alan Saraç, istediği zaman jakuzi sefası yapabilecek! Varsın hemşerilerim içme suyundan, elektrik hizmetinden mahrum kalsın,AKP'lileri ilgilendirmiyor ki. Onların keyfi gıcır!

Mehmet Salih Saraç, aslında AKP’nin aynasıdır. Bu yüzden Saraç’ı korudular, ihraç etmediler. AKP, halktan koptu. Bu yüzden önümüzdeki seçimde AKP’ye verilen her oy, jakuzi sefasının devamını isteme anlamına gelecektir."

TIKLAYINIZ - Jakuzi içinde 'ulan fakirler' demişti; AKP'li gençlik kolları başkanı istifa etti

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