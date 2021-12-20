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CHP'li Öztunç'tan Hülya Avşar'a tepki: Ye simidi de görelim, havyar yiyorsun sen Hülya Hanım

"Sana hayat güzel. Keyfin yerinde"

20 Aralık 2021 14:00

Kayseri’de kooperatif mağdurlarıyla bir araya gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Hülya Avşar'ın ekonomik krize ilişkin  "Gerekirse simit yenecek ama bugünleri de kolay atlatacağız" sözlerine tepki gösterdi. 

Öztunç, iktidarın ekonomi politikalarını eleştirirken Avşar'ın sözlerine de değinerek "İnşallah bugünler de geçecek. Hülya Avşar'ın dediği gibi geçmeyecek ama. Hülya Avşar, 'gerekirse simit yiyeceğiz' diyor. Ye simidi de görelim. Havyar yiyorsun sen Hülya Hanım. Sana hayat güzel. Keyfin yerinde" diye konuştu. 

TIKLAYIN - Hülya Avşar: Gerekirse simit yenecek ama bugünleri de kolay atlatacağız

 

CHP'li ÖztunçtepkiHülya Avşar'a tepkiGerekirse simit yenecek

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