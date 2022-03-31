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CHP'li Öztrak'ın ziyaret ettiği esnaf: Köleleştik; fatura, elektrik, su, kira, ben onu bilirim

"Burada söylenmez, sille zamanı yaklaşıyor"

31 Mart 2022 09:18

CHP Sözcüsü Faik Öztrak başkanlığındaki CHP Ekonomi Masası heyeti, Kahramanmaraş’ta esnafın sorunlarını dinledi. Bir esnaf, “Köleleştik. Fatura, elektrik, su, kira. Ben onu bilirim. Kalkıyorum, elektrik, su, ulaşım, mazot, şu bu, telefon faturası. Ya hızlı, ya lüks yaşıyoruz. Bilmiyorum, sebebi ne?” diye sordu. Başka bir esnaf da seçim sandığını beklediklerini belirterek, “Burada söylenmez. Sille zamanı yaklaşıyor, sille zamanı geliyor” dedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak başkanlığındaki CHP Ekonomi Masası heyeti, Kahramanmaraş’ta; CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ve CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek ile beraber esnafın sorunlarını dinledi.

Bir büfeci, CHP’li Öztrak ve CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun’a, “Zor geçim sağlıyoruz” dedi. Aygun’un “Nasıl durum? Ekonominin durumu…” sorusuna büfeci, “Ekonomi, ekonomi diye bir şey var mı ki? Kafasına göre gidiyor. Kendi dalgasında, kapılmış bir rüzgara gidiyor. Günlük hasılat yetersiz geliyor. Arabanın kontağını çeviriyorum, 100 lira yazıyor. Bir yere gitmeden, çevirir çevirmez. Sille zamanı yaklaşıyor, sille zamanı geliyor” dedi.

"Köleleştik"

Bir esnaf da insanların “köleleştiğini” kaydederek şunları söyledi:

“Köleleştik. Fatura, elektrik, su, kira. Ben onu bilirim. Kalkıyorum, elektrik, su, ulaşım, mazot, şu bu, telefon faturası. Ya hızlı, ya lüks yaşıyoruz. Bilmiyorum, sebebi ne?” 

CHP Ekonomi MasasıKahramanmaraşCHP Sözcüsü Faik ÖztrakAhmet AkınGökan Zeybekİlhami Özcan Aygun

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