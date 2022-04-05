CHP'li Özkoç: Ethem Sancak Erdoğan'a verdiği sözleri tutmadı; 330 milyon dolarlık bir hesap var

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, AKP'ye yakınlığı ile bilinen iş insanı Ethem Sancak'ın kesin ihraç talebiyle il disiplin kuruluna sevk edilmesinin ardından AKP'den istifa etmesine ilişkin yaptığı değerlendirmede, Sancak'ın yaptığı işlerle 330 milyon dolarlık bir kazanç elde ettiğini ancak Erdoğan'a verdiği sözleri tutmadığını ve bu nedenle AKP ve Erdoğan'la aralarının bozulduğunu söyledi.

Candan Yıldız sordu, Tank Palet Fabrikası'nın Katar ortaklı BMC firmasına 25 yıllık işletme hakkının verilmesini yakından takip eden CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç yorumladı.

Sancak'ı AKP'den istifaya götüren sürecin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerle hiç ilişkisinin olmadığını savunan Engin Özkoç, Sancak'ın Erdoğan'la 'ters düşmesinin' altında 330 milyon dolarlık bir hesap olduğunu iddia etti.

Ethem Sancak'ın Rusya ziyaretini hatırlatan Özkoç, "Birden Ethem Sancak 'Avrasyacı' kanada geçiyor ve NATO'yu, ABD'yi, Erdoğan'ı karşısına alıyor. Burada karşısına alması ile ilgili aralarında kopan bağ nedir? Bunu anlamak zor değil" dedi. AKP iktidarı döneminde Sancak'ın devletten aldığı işleri ve edindiği mal varlığını anlatan Özkoç, "Buradan Ethem Sancak'ın cebine 330 milyon dolar para giriyor. Bu paranın ne olduğu belli değil. Ve birden Erdoğan'la Sancak'ın arası açılıyor. İkili ilişki kurduğu Recep Tayyip Erdoğan'la geldiği nokta nedir, bunun kamuoyunun bilmesi gerekir. Ethem Sancak Erdoğan'a verdiği sözleri tutmadı" dedi.