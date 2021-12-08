CHP'li Özgür Özel, TBMM'de 'Yeliz'in hikâyesini anlattı

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AKP milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı'ya neden 'Yeliz' denildiğini TBMM'de anlattı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşma sırasında Ahmet Hamdı Çamlı'nın sözünü kesmesi üzerine 'Arkadaşlar Yeliz konuşuyor' demişti.

Kılıçdaroğlu'nun 'Yeliz' göndermesi üzerine devam eden tartışmalar sırasında konuşan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Çamlı'ya neden 'Yeliz' diye hitap edildiğini anlattı. Özel, "Hepimiz o gece buradaydık. Siz bir kadın takma adıyla burada bir yayın yapıyordunuz. Yanlışlıkla kamerayı kendinize çevirdiniz. Ekranda gül cemaliniz ve Yeliz yazıyordu" dedi.