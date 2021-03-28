CHP'li Özgür Özel'den erken seçim çağrısı: Hodri meydan; millet kararını versin, yeni parlamento yapsın yeni anayasayı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, iktidara erken seçim çağrısı yaptığı görüntüleri paylaştı. Özel, Halk TV'de katıldığı programın videosunu Twitter hesabından paylaşarak "Hazırsanız, gelin seçime. Hodri meydan, çıkalım kantara, millet kararını versin. Yeni parlamento yapsın yeni anayasayı!" diye yazdı.

Özel, paylaştığı videoda şu ifadeler yer verdi;

"O Mahir Ünal'a söyleyelim, '19 yıldır hazırlanıyorduk... ' Hazırsanız, gelin seçime. Hodri meydan, çıkalım kantara, millet kararını versin. Ondan sonra da anayasa değişikliği diyorlar ya, siz 'tek adam' rejiminden taviz vermiyorsunuz, biz de demokratik parlamenter sistem diyoruz. Çıkalım kantara, mayısta, eylülde, ne zaman diyorsanız, sayın iki genel başkanın dediği gibi ekimde yapsınlar erken seçimi, yeni parlamentoda kim çoğunluktaysa onun önereceği, çünkü öneremiyorsunuz, yani bizim anayasamıza göre şöyle bir referandum yok, demokratik parlamenter sistemini bir grup kaleme alsın, başkanlık sisteminin içinde olduğu diğer bir anayasayı diğer grup, halka soralım A mı B mi... Böyle bir referandum yok bizim anayasamıza göre. Belli sayıyı tutturan 200'ün üzerindeki milletvekili anayasa değişikliğini öneriyor, 'evet' ve 'hayır' diye oylanıyor."