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CHP'li Özel 'Zam Duvarı'na yazdı: Ampül sönecek acılar geççek

"Halk kazanacak, Saray kaybedecek"

21 Şubat 2022 09:35

CHP Manisa Gençlik Kolları şehir merkezindeki meydanda ‘Zam Duvarı’ oluşturdu. Manisalı vatandaşların faturalarını iliştirdiği zam duvarına CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Hemen seçim!... Halk kazanacak, Saray kaybedecek!!!..Ampül sönecek acılar geççek” yazdı.

CHP Şehzadeler ve Yunusemre Gençlik Kolları, dün akşam saatlerinde Şehzadeler ilçesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı önünde ‘Zamlar Geri Alınsın’ eylemi altında ‘Zam Duvarı’ oluşturarak yüksek elektrik ve doğal gaz faturalarına tepki gösterdi.

"Halk kazanacak, Saray kaybedecek"

Meydandan geçen vatandaşlar da zam duvarına, gelen yüksek elektrik ve doğal gaz faturalarını ekledikten sonra tepkilerini yazdı. CHP Grup Başkanvekili, Manisa Milletvekili Özgür Özel de, “Hemen seçim!... Halk kazanacak, Saray kaybedecek!!!.. Ampül sönecek acılar geççek” cümlelerini yazarak Gençlik Kollarının eylemine destek verdi.

Eyleme, CHP Manisa İl Kadın Kolları Başkanı Şadiye Uysal, CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Hakan Gürtunca, CHP Yunusemre İlçe Başkanı Yalçın Arcak, CHP Yunusemre İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Arslan, Onur Çabuk ve partililer katıldı. 

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