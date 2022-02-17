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CHP'li Özel, hükümetten iki farklı öğretmen ataması açıklamasını paylaştı: "Yüzbinlerce öğretmenin umutlarıyla oynamak bir AKP klasiğidir!"

"Öğretmenlerin haklı mücadelelerinin yanındayız"

17 Şubat 2022 17:44

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in öğretmen atamalarına ilişkin farklı açıklamalarını paylaşarak "Yüzbinlerce öğretmenin umutlarıyla oynamak bir AKP klasiğidir!" ifadeleriyle tepki gösterdi. 

Özel'in paylaştığı videoda, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın ""Kısa vadede bu dönem atama gözükmüyor" derken Bakan Özer ise ""Mutlaka atama olacaktır" ifadelerini kullanıyor. 

Özel paylaştığı video ile tepkisini de dile getirerek " Biri Milli Eğitim Bakanı!
Biri AKP Genel Başkan Yardımcısı! Biri diyor ki "Mutlaka atama olacak" ! Biri diyor ki "Bu dönem gözükmüyor" ! Yüzbinlerce öğretmenin umutlarıyla oynamak bir AKP klasiğidir! Öğretmenlerin haklı mücadelelerinin yanındayız" ifadelerini kullandı. 

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