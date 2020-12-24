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CHP'li Murat Bakan'dan yüz yüze sınavlar iptal edilsin çağrısı

"Hem çocuklarımızı risk altına alıyoruz hem de ailelerini"

24 Aralık 2020 14:14

CHP, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB), birinci dönem karnesi için ortaokul ve lise öğrencilerine en az bir yüz yüze yazılı sınav notu zorunluluğuna itiraz etti. CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a çağrı yaparak, sınavların iptal edilmesini istedi.

Murat Bakan öğrencilerin ve ailelerin sağlığının tehlikeye atıldığını ifade ederek "Hem çocuklarımızı risk altına alıyoruz hem de ailelerini. Bir yanda interneti ve tableti olmayan milyonlarca öğrenci; diğer yanda ailesinde kronik rahatsızlığı olan milyonlarca öğrenci olduğu gerçeği. Pandeminin tavan yaptığı dönemde sınavların yüz yüze yapılması akıl ve bilim dışı bir karardır" ifadelerini kullandı.

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