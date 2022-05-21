CHP'li milletvekillerinden 'Milletin Sesi' mitingi öncesi açıklamalar

T24 Özel

Bursa’da yapılması planlanan ancak CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki Yargıtay kararının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun çağrısıyla İstanbul’a alınan “Milletin Sesi” mitingi gerçekleştirildi.

Vatandaşların söz alarak başladığı "Milletin Sesi Mitingi" daha sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarıyla devam etti. CHP'nin Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Parti Meclisi üyeleri ve milletvekilleri ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun miting konuşmasını halkın arasına inerek dinledi.

Miting öncesi CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve Cihangir İslam ve Zonguldak milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz T24'e konuştu.