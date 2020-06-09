CHP'li Mahmut Tanal vagonlarda bekletilen çürümüş karpuzları paylaştı; tonlarca çürük karpuz, aş evleri ve kışlalara mı dağıtılıyor?

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, İran'dan Van'a getirilen ve güneş altında vagonlarda bekletildiği için çürüyen karpuzların bir esnaf tarafından "halkımıza yediremeyiz" diyerek yere yere atıldığı görüntüleri paylaştı. Aynı gölgede bulunan Van Büyükşehir Belediyesi aş evi ve kaymakamlık görevlileri ile askerlerin görüntülerini de paylaşan Tanal, "Haftalardır güneşte bekleyen, İran'dan getiren tüccarların bile "Çürümüş. Vebal altına giremeyiz" dediği karpuzların fakir fukaraya dağıtılacağına inanmak istemiyoruz.Ya peki resmi ve sivil giyimli askerlerimiz istasyonda ne arıyor? Sağlam olduğuna kanaat getirilen karpuzların seçilip sivil araçlarla kışlalara götürülecek hali yok…" dedi.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımla çürük karpuzların askerler tarafından toplandığı, vagonların temizlendiği ve bir esnafın "Çürük karpuzu halkımıza yediremeyiz. Karpuz çürümüş. Sağlıklı değil. Gelip analiz edebilirler” diyerek karpuzları yere attığı görüntüleri paylaşan Tanal, "Karpuz vagonlarının 160 tanesi İran’a, 25 tanesi TCDD Taşımacılık’a ait. Karpuzları vagonlara yükletip getiren lojistik firması biliniyor. Karpuz sahipleri, “Çürüdü” diye karpuzları teslim almadı. Bu karpuzlar göz göre göre çürütüldü. Karpuzlar çürümeden önce dağıtılsaydı ya? 185 vagonu boşaltıp temiz bir şekilde TCDD’ye teslim etmesi gereken lojistik firmasıdır. Temizlik ücreti nereden baksanız 200 bin TL tutuyor. Firma korunmasın. Plansızlık ve beceriksizliğin müsebbipleri hesap vermeli! Sorumlular istifa etmelidir. Çürük karpuzları seçip götürenlerden, askeri kışladan getirenlerden, bu görüntülere sebep olanlardan hesap sorulmalıdır" ifadelerini kullandı.

Daha sonra yetkililerin görüntüleri kendisine ulaştıran kişilerin "peşine düştüğü "söyleyerek, "Şaşırdık mı? Hayır. Yani boşuna hesap sorulmasını bekliyoruz. Bu arada vahim görüntülerin devamını, askerimizi koruma maksatlı yayınlamıyorum. Duyurulur..." dedi.

Tanal paylaşımların şu ifadeleri kullandı:

"Yerli tüccarların İran’dan getirdiği karpuzlar, Van’da istasyonda haftalarca vagonda bekletilince bozuldu. Vagondaki karpuzları yere atan mağdur tüccarlar, “Çürük karpuzu halkımıza yediremeyiz. Karpuz çürümüş. Sağlıklı değil. Gelip analiz edebilirler” diyor.

Peki kayyumla yönetilen Van Büyükşehir Belediyesi ve kaymakamlığın aşevi ve çorba dağıtım araçlarının çürük karpuzların içinde ne işi var? Geçerken uğramışlardır! Kalkıp da karpuzları seçmece yapıp götürüp ihtiyaç sahiplerine yedirecek halleri yok ya...

Haftalardır güneşte bekleyen, İran'dan getiren tüccarların bile "Çürümüş. Vebal altına giremeyiz" dediği karpuzların fakir fukaraya dağıtılacağına inanmak istemiyoruz. Ortada kalan karpuzlar TASİŞ'e devredilmişse de çürüyen meyve ayıklanıp dağıtılır mı?

Ya peki resmi ve sivil giyimli askerlerimiz istasyonda ne arıyor? Sağlam olduğuna kanaat getirilen karpuzların seçilip sivil araçlarla kışlalara götürülecek hali yok…

Yoksa çürük karpuz vagonlarını askerlerimize temizletmiyorlardır. Sağlamlar sivil araca, çürükler belediye araçlarına şeklinde bir talimat yoktur…

Şaka bir yana, bu video ve fotoğraflar ihbar kabul edilsin. Soruşturma başlatılsın. Van Büyükşehir Belediyesi ve Edremit Kaymakamlığı aşevlerindeki karpuzlar ile Van, Şırnak ve Hakkari’deki kışlalardaki karpuzlar sağlık açısından analiz edilsin.

Şayet vagonlar askerimize, kınalı kuzularımıza temizletiliyorsa bunun da hesabı sorulmalıdır. Ayrıca çöpe atılacak karpuzlar neden belediye harfiyat kamyonlarıyla taşınıyor? Karpuzların çürümesine kim sebep olduysa onların vagonları temizlemesi gerekiyor.

Karpuz vagonlarının 160 tanesi İran’a, 25 tanesi TCDD Taşımacılık’a ait. Karpuzları vagonlara yükletip getiren lojistik firması biliniyor. Karpuz sahipleri, “Çürüdü” diye karpuzları teslim almadı. Bu karpuzlar göz göre göre çürütüldü. Karpuzlar çürümeden önce dağıtılsaydı ya?