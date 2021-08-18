CHP'li Levent Gök: RTÜK ülkemizin sansür merkezi oldu

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, RTÜK'ün CHP kontenjanından seçilen üyesi İlhan Taşcı’ya destek ziyaretinde bulundu. Gök, orman yangın haberleri nedeniyle verilen cezaları anımsatan Gök, “RTÜK ülkemizdeki sansürün merkezi oldu” dedi.

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, geçtiğimiz günlerde Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun orman yangınlarına ilişkin yayınlar nedeniyle televizyon kanallarına ceza dosyalarının görüşüldüğü toplantıya katılması engellenen RTÜK Üyesi İlhan Taşcı’yı ziyaret etti.

"Halkın haber alma hakkı adına dik bir duruş sergiledi"

Levent Gök, “RTÜK ülkemizdeki sansürün merkezi oldu. Ülkemizde hepimizi büyük üzüntüye sevk eden orman yangınlarını haberleştiren KRT, TELE 1, Halk TV, FOX TV gibi kanallara ağır para cezalarını içeren önerileri yapan RTÜK Başkanı’na karşı RTÜK üyesi İlhan Taşçı halkın haber alma hakkı adına çok net ve dik bir duruş sergiledi” dedi.

"Taşcı bu görevinde yalnız değildir"

Levent Gök şunları söyledi:

“Anayasadan kaynaklı halkın haber alma hakkını savunan İlhan Taşcı RTÜK’e verdiği büyük mücadele ile orman yangınlarının niçin haberleştirilmemesi gerektiğini savunan RTÜK Başkanı’na karşı çok önemli bir ivme kazandırdı demokrasi adına.

İlhan Taşçı’nın verdiği bu mücadele tüm Türkiye’deki demokrasi güçleri tarafından büyük bir taktir ile karşılandı. Biz de bugün İlhan Taşcı’yı yapmış olduğu mücadeleden dolayı kutluyoruz ve görevinde başarılar diliyoruz. İlhan Taşcı bu görevinde yalnız değildir. Arkasında Türkiye’de halkın haber alma hakkını savunan bütün demokrasi güçleri bulunmaktadır. Kendisini bir kez daha yiğit ve yürekli çıkışından dolayı kutluyor ve çalışmalarında başarılar diliyoruz.” (ANKA)