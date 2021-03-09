CHP'li Kadıgil, kadın cinayetlerini yorumlarken "Öldürülen erkek sayısı 12 katı" diyen AKP'li Nergis'i istifaya çağırdı

CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) CHP Grup Sözcüsü Av. Sera Kadıgil'in bir televizyon programında "2020 yılında 300 kadın öldürüldü" sözlerine "Öldürülen erkek sayısı bunun 12 katı" şeklinde kıyaslama ile yanıt veren AKP Kayseri Milletvekili ve KEFEK Başkan Vekili Hülya Atçı Nergis'i istifaya çağırması üzerine Genel Kurul’da sert tartışmalar yaşandı.

Kadıgil'in, Hülya Nergis'i istifaya çağırmasına AKP Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu yanıt verince Kadıgil, “Bugün herhangi bir muktedir bıyıklı ile değil kadın arkadaşlarla muhatap olmak istiyorum. KEFEK’te mesai arkadaşım olan Hülya Hanım yanıt versin. Erkek aklınızla iki kadın arasındaki diyaloğa girmeyin” dedi.

TBMM Genel Kurulu’nda kadına yönelik şiddete ilişkin araştırma önergesi görüşülmesi sırasında sert tartışmalar yaşandı. CHP Milletvekili Sera Kadıgil’in yaptığı konuşmada AKP’li Hülya Nergis’e “Kadına yönelik şiddet ile ilgili sözleriniz doğru ise sizi KEFEK’ten istifaya davet ediyorum” ifadelerini kullanması tartışma yarattı. Sözlerine AKP Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu’nun yanıt vermesine tepki gösteren Kadıgil “Bugün herhangi bir muktedir bıyıklı ile değil kadın arkadaşlarla muhatap olmak istiyorum. KEFEK’te mesai arkadaşım olan Hülya Hanım yanıt versin. Erkek aklınızla iki kadın arasındaki diyaloğa girmeyin” diyerek tepki gösterdi.

CHP Milletvekili ve KEFEK CHP Grup Sözcüsü Av. Sera Kadıgil, muhalefet partilerinin verdiği onlarca önergenin AKP ve MHP oylarıyla reddedilmesine rağmen AKP’nin kadına yönelik şiddetin araştırılması için verdiği önergeye kabul oyu vereceklerini belirterek “Elbette biz halka faydası dokunacağını düşündüğümüz bir öneriyi kimden gelirse gelsin kabul etmekle mükellefiz. O nedenle kadına yönelik şiddetin neden olduğunu ve nasıl çözüleceğini aslında çok net bilsek de bu araştırma teklifine evet diyeceğiz” diyerek başladığı sözlerine AKP’li Nergis’in kadın cinayetine dair sözlerinin gerçek olup olmadığını sorarak devam etti.

Aynı zamanda KEFEK Grup Sözcüsü olan Kadıgil, KEFEK Başkan Vekili Hülya Nergis’in “Erkekler kadınlardan daha fazla öldürülüyor ama haber olmuyor” sözlerine açıklık getirmesini istedi. Kadıgil “Sayın Nergis hangi erkek eve 12’de geldiği için, evine ekmek götüremediği için karısı tarafından tarafından öldürüldü açıklar mısınız?” dedi.

“Kadınlara laf yetiştirmek yerine görevinizi yapın"

Kadıgil şunları söyledi;

“Bu kürsüde bir erkeğin daha kadınlar hakkında ahkam kesmesine tahammül edemeyeceğim. Bir kadın Vekilinizin bu kürsüye gelmesini ve onunla tartışmayı istiyorum. Sizin ne anladığınızı bilmiyorum ve ilgilenmiyorum ama eğer dediklerimizden bugüne kadar bir şeyler anlamış olsaydınız 18 yıldır tek başınıza yönettiğiniz bu ülke bu kadar içler acısı halde olmazdı. Eğer ne dediğimizi anlamış olsaydınız, eğer kadın erkek eşitliğine bir parça inanmış olsaydınız 67 günde 68 kadın öldürülmezdi Sayın Akbaşoğlu. Eğer ki siz ve sizin zihniyetiniz kadını yalnız ve sadece aile içinde eş ve anne olarak konumlandırmasaydınız, geriye kalan kadınları küçük akıllarla – burada kastım siz değilsiniz ataerkil zihniyetin temsil ettiği küçük akıllar- şeytanlaştırmaya çalışmasaydınız biz bu durumda olmazdık. Bu kadar kadın arkadaşımızı kaybetmezdik. O yüzden Sayın Akbaşoğlu kadınlara laf yetiştirmek yerine iktidardan doğan göreviniz yapın. Kadınları koruyun’ Hukuku ve mevzuatları uygulayın!”

“Sizi istifaya davet ediyorum"

Kadıgil "Sayın Nergis siz sorularıma yanıt verin ve eğer sözleriniz doğruysa KEFEK CHP Grup Sözcüsü olarak KEFEK Başkanvekilliğine uygun olmadığınızı ifade ediyor ve sizi derhal istifaya çağırıyorum” dedi.

TIKLAYINIZ - AKP'li vekil Hülya Atçı Nergis'ten "2020 yılında 300 kadın öldürüldü" yanıtı: Öldürülen erkek sayısı bunun 12 katı